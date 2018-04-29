«Вердер» — «Боруссия Д». Прогноз и ставки на матч 32-го тура немецкой Бундеслиги 29 апреля

«Вердер»

«Бременцы» имеют преимущество перед зоной вылета в семь очков. За три тура до конца чемпионата это практически гарантия прописки в Бундеслиге на следующий сезон.

За верхние места побороться не удастся, потому вопрос мотивации своих игроков встал перед Флорианом Кохфельдтом очень остро.

Великолепный март сменился усталым апрелем. В прошлом месяце «Вердер» добыл две победы («Кельн» и «Аугсбург», по 3:1) и еще раз сыграл вничью («Боруссия М» 2:2).

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В месяце нынешнем эта игра – последний шанс выиграть, ведь матчи против «Штутгарта» и «Ганновера» «музыканты» проиграли, а противостояние с «Лейпцигом» свели вничью.

«Боруссия Д»

Самая сильная «болельщицкая» школа сейчас, наверное, у «Боруссии Д». Выступления «шмелей» закаляют нервы и эмоциональный интеллект их фанов. Шесть «сухих» мячей от «Баварии» — приняли, проигрыш в рурском дерби – глотнули, а потом бац – и разгром леверкузенцев 4:0.

На самом деле, нервничать нечего – такие результаты вполне закономерны. На протяжении всего сезона команда Петера Штегера плохо играла на выезде и порой выдавала голевую феерию на «Сигнал Идуна Парк». Сравнить: на своем стадионе «Боруссия Д» набрала 31 очко, на чужих – 23.

При этом на «Сигнале» «шмели» забили 39 голов, пропустили 19, а в чужих стенах забитые и пропущенные в гармонии – 22:22.

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Заметим еще, что «Боруссия Д» на выезде стабильно попадает в рамку в среднем не более пять раз за матч. По результатам: три выездные игры подряд дортмундцы не могут выиграть, две из них – проиграли и даже не забили.

Прогноз

Во время изощренных тактик, игровых схем и современных методик восстановления самый острый вопрос, наверное, — это повышение мотивации игроков. Деньги не всегда действуют, нужно искать что-то другое. «Боруссии Д» искать не нужно – отставание от второго «Шальке» всего два очка. Так что близок локоток…

2,07«П2 в 1 мяч или Х»

Осталось укусить, и «шмели» сделают все для этого, несмотря на то, что эти насекомые якобы «не кусаются». Наш выбор – «П2 в 1 мяч или Х» за 2,07.

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