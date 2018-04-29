ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Бразильская система по-неаполитански

    «Фиорентина» — «Наполи». Прогноз и ставки на матч 35-го тура Серии А 29 апреля

    Серия A Футбол Италии Фиорентина Наполи Календарь Серии А
  • Прогнозы в VK
    •
  • Прогнозы в Telegram
    •
    Маурицио Сарри
    Маурицио Сарри
    Goal.com
    В рамках 35-го тура итальянского чемпионата по футболу «Фиорентина» примет на своем поле «Наполи». Матч начнется в 19:00 по Москве. Прогноз на «Фиорентина» — «Наполи».

    «Фиорентина»

    В период с середины февраля по середину апреля команда Стефано Пиоли выдала отличную серию из восьми матчей без поражений. Однако последние два матча прошли по другому сценарию – «Фиорентина» в упорной борьбе проиграла «Лацио» 3:4, а в последнем туре «влетела» и «Сассуоло» 0:1.

    В первом из этих матчей «фиалки» умудрились заработать удаление уже на 7-й минуте. Хорошо еще, что ровно через 7 минут опорник «орлов» Мурджа сфолил настолько грубо, что тоже заслужил красную карточку. В итоге команды устроили перестрелку.

    Все прогнозы на Серию А

    Поединок против «Сассуоло» тоже оставил привкус потери контроля над командой. До 30-й минуты один из тройки центральных полузащитников «Фиорентины» Дабо дважды грубо нарушил и по совокупности получил красную.

    «Наполи»

    Обоюдные ошибки лидеров пока сохраняют интригу в чемпионате до последнего. «Наполи» и «Ювентус» разделяет всего одно очко.

    Ближайшие события

    Достичь этого удалось благодаря победе в очном противостоянии с «бьянконери» в прошлом туре. В той игре «партенопейцы» имели ощутимое преимущество: 12-4 по ударам, 60% владения мячом. К тому же «Наполи» так и не дал «Ювентусу» попасть по своим воротам. Справедливости ради заметим, что победный гол ребята Маурицио Сарри забили на 90-й минуте.

    Однако три матча из будущих четырех не будут для «Наполи» проходными. «Сампдория» и «Торино» не выглядят мальчиками для битья. Да и «Фиорентина», несмотря на потери, вполне способна укусить неаполитанцев за ухо.

    Прогноз

    2,02«2Х + ТБ 2,5»

    Такими потерями «фиалок» (в матче с «Лацио» удалился вратарь) с радостью воспользуется скоростной «Наполи». Скорее всего, неаполитанцы будут стараться стремительно проходить центр поля, потому как у команды Пиоли большие проблемы при перестройке.

    Сколько забьют «партенопейцы» — это уже другой вопрос. Думаем, что забьет столько, сколько будет достаточно для непроигрыша. Наша ставка – «2Х + ТБ 2,5» за 2,02.

    Прогнозы с доставкой: Вконтакте и Telegram

    Сделать ставку
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Еще прогнозы
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Нагельсманн обойдет «Байер»
  • 5,86
    •
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Россияне завершили борьбу на турниреЧуда не случилось. Россия без медалей МЧМПоражение команды Валерия Брагина в четвертьфинале МЧМ — в обзоре СМИХамес Родригес, Радамель Фалькао и Абель Агилар празднуют выход на ЧМ-2018Колумбийцы вернули должок. Кто оставил ЧМ без Санчеса?О чем договорились Фалькао и ГеррероФлойд Мейвезер vs Конор Макгрегор. Лучшие фото бояФлойд Мейвезер vs Конор Макгрегор. Лучшие фото бояЭкс-чемпион из США в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший одержал победу нокаутом над чемпионом UFC ирландцем Конором МакгрегоромБронза Елистратова в шорт-треке и корейское золотоБронза Елистратова и корейское золото в шорт-трекеСемен Елистратов стал первым медалистом из России на Олимпиаде-2018, завоевав бронзовую медаль на дистанции 1500 метров в шорт-трекеКакаКака: From hero to zeroВспоминаем карьеру Золотого мальчика «Милана»Алекс Окслейд-Чемберлен 27 августа сыграл за «Арсенал», а уже 31 августа перешел в «Ливерпуль»Моуринью и Гвардиола против большинства. Что случилось в Англии?В АПЛ решили перенести трансферный дедлайн
    Комментарии
    Подробный разбор
  • Привычная наивность «Арсенала», из-за которой уходит Венгер
  • Реакция прессы на матч «Арсенал» — «Атлетико»
    •
  • Все вопросы — к штабу. Позор на домашнем чемпионате мира
  • Американцы выбили Россию с ЮЧМ
    •
  • Подвели буллиты. Сборная России вновь проиграла на этапе Евротура
  • СМИ – о поражении подопечных Ильи Воробьева от команды Финляндии
    •
  • Упс-Чемберлен. Кто из звезд «сломался» перед ЧМ-2018
  • Окслейд-Чемберлен, Боатенг, Кокорин и другие звезды, которые пропустят или рискуют пропустить ЧМ-2018
    •
    Рейтинг букмекеров
    • Букмекер
    • Бонус
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 16 000
  • рублей
    бонус
    • сделать ставку
    Рейтинг букмекеровКалендари и таблицы

    Прогнозы

    Всё Футбол Хоккей Теннис Бокс Экспресс дня
    Лента прогнозов