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    Продлит ли «Сельта» неудачную серию «Валенсии»?

    «Сельта» — «Валенсия». Прогноз и ставки на матч 34-го тура чемпионата Испании по футболу 21 апреля

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    «Сельта» — «Валенсия»
    «Сельта» — «Валенсия»
    uefa.com
    Сельта — Валенсия17:15
    В 34-м туре испанского первенства по футболу 21 апреля «Сельта» примет «Валенсию». Начало матча – в 17:15 мск. Прогноз на «Сельта» — «Валенсия».

    «Сельта»

    Март и апрель для клуба из Виго выдался не слишком удачным — «Сельта» в Мадриде была разгромлена «Атлетико» (0:3), дома не справилась с «Малагой» (0:0), после чего в гостях спаслась от поражения в матче с «Атлетиком» (1:1).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Апрель начался с крупной домашней победы над «Севильей» (4:0), но после этого подопечные Хуана Карлос Унсуэ на выезде проиграли «Леганесу» (0:1) и на своем поле спаслись от поражения в матче с «Барселоной» (2:2). Решающий мяч забил рукой Яго Аспас, но выяснилось это лишь на видеоповторах после матча.

    2,45Обе забьют без ничьей После этого матча «Сельта» с 44 очками на 9-м месте таблицы Примеры. Разница мячей 52-46. Лучший бомбардир команды — Яго Аспас с 20 голами и 5 передачами, еще 13 голов и 5 ассистов у Макси Гомеса, 9 передач и 4 гола на счету Пионе Систо.

    «Валенсия»

    «Валенсия» успела в этом году выдать девятиматчевую беспроигрышную серию из восьми побед и одной ничьей, которая началась еще в феврале и длилась до самого апреля.

    Ближайшие события

    В марте левантийцы обыграли дома «Бетис» (2:0), на выезде справились с «Севильей» (2:0), после чего на своем поле разобрались с «Алавесом» (3:1).

    В апреле подопечные Марселино с минимальным счетом 1:0 победили сначала «Леганес» на выезде, затем на своем поле обыграли «Эспаньол». Оба раза отличился Родриго.

    На этом победная серия «Валенсии» закончилась — последние два матча она проиграла, сначала на «Камп Ноу» уступив «Барселоне» (1:2), а затем неожиданно уступила «Хетафе» (1:2), оставшись по ходу матча в меньшинстве из-за удаления Дани Парехо, который пропустит матч с «Сельтой».

    Также не сыграют травмированные хавбек Франсис Коклен и защитник Хавьер Хименес.

    1,40Победа «Сельты» или ничья В таблице Примеры «Валенсия» с 65 очками занимает 4-е место, всего на 3 очка отставая от идущего третьим «Реала» и на 6 — от идущего вторым «Атлетико».

    Разница мячей 61-35. Лучший бомбардир команды с 16 голами и 6 передачами — Родриго, еще 12 uijkjd и 2 ассиста у Симоне Дзадза, 11 голов и 2 передачи у Санти Мина, лучший распасовщик команды с 9 ассистами и 4 голами — Гонсалу Гедеш.

    В первом круге «Валенсия» победила дома со счетом 2:1, вырвав победу в концовке матча. В прошлом сезоне команды встречались в чемпионате и Кубке.

    В Примере «Валенсия» победила дома до счетом 3:2, вновь вырвав победу в концовке, но проирала в Виго со счетом 1:2. А вот в 1/8 финала Кубка Короля «Сельта» выиграла оба матча (4:1 на выезде, 2:1 дома).

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «Сельту», оценивая победу хозяев с коэффициентом 2,50.

    За успех «Валенсии» предлагают 2,70, а ничью в основное время оценивают с коэффициентом 4,00.

    1,95Гол с 76 минуты и до конца матча Встречи этих двух клубов всегда результативны, так что можно ждать обилия голов. Пара последних выездов в Виго закончились для левантийцев поражениями, вполне возможно, что «Сельта», которая уже не раз в этом сезоне демонстрировала, что бьется до последних минут, сумеет добиться победы и в этом матче.

    Интересны варианты «обе команды забьют» за 1,60 и «тотал голов больше 2,5» за 1,73, а также европейский гандикап «победа "Валенсии" +1 гол» — за 1,44.

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