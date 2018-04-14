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    «Барселона» отыграется на «Валенсии» за вылет из Лиги чемпионов

    «Барселона» — «Валенсия». Прогноз и ставки на матч 32 тура чемпионата Испании по футболу 14 апреля

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    Лионель Месси
    Лионель Месси
    Stadium Astro
    В рамках 32-го тура испанской Примеры 14 апреля «Барселона» примет на своем стадионе «Камп Ноу» «Валенсию». Начало — в 17.15 по московскому времени. Прогноз на «Барселона» — «Валенсия».

    «Барселона»

    За семь туров до завершения текущего розыгрыша чемпионата Испании «Барселона» уверенно возглавляет турнирную таблицу с отрывом в девять очков от ближайшего преследователя в лице «Атлетико». Это означает, что подопечным Эрнесто Вальверде по сути будет достаточно выиграть три поединка, чтобы досрочно завоевать чемпионский титул. Ведь даже если к финишу Ла Лиги у конкурентов будет одинаковое количество очков, каталонский гранд все равно окажется выше мадридцев за счет личных встреч (1:1 в гостях и 1:0 дома).

    Впрочем, учитывая силу грядущего соперника сине-гранатовых, вероятно, для этого понадобится больше попыток. Особенно если учесть, что это будет первый матч для «блауграна» после шокирующего вылета из Лиги чемпионов, где после разгрома «Ромы» со счетом 4:1 команда умудрилась уступить на выезде 0:3 в ответной встрече. Впрочем, подобные случаи — это палка о двух концах, а значит фиаско в Италии также может и подстегнуть Лионеля Месси и компанию доказать самим себе и болельщикам, что это было хоть и чрезвычайно досадное, но все-таки недоразумение.

    «Валенсия»

    Это первый сезон за много лет, когда «Валенсия» не просто борется за место в Лиге чемпионов, а, уже практически добыв путевку в этот турнир, имеет реальные шансы завоевать серебряные медали испанского первенства. Хотя самое начало нынешнего розыгрыша Примеры не особо сулило такие перспективы, ведь в стартовых четырех турах подопечные Марселино добыли только одну победу, хотя и не потерпели ни одного поражения. Но период с конца сентября до начала зимы дал понять, что левантийцы способны на многое: в 11 поединках они выиграли 10 раз при одной ничьей во всех турнирах.

    Ближайшие события

    Первая неудача подстерегла «Летучих Мышей» 3 декабря против «Хетафе» (0:1) в гостях, что ознаменовало некоторый спад в игре коллектива, который выразился в серии из одной победы в пяти матчах при трех поражениях на всех фронтах. До конца зимы с коллективом происходило нечто непонятное — за четырьмя викториями кряду последовала еще одна неутешительная серия из пяти поражений в шести поединках. Тем не менее, начиная с 11 февраля «Валенсия» не знает горечи неудач, и только один раз позволила соперникам довольствоваться ничьей в девяти встречах.

    6,00Лионель Месси забьет, «Барселона» выиграет 2-0, 2-1 или 3-1

    Прогноз

    Букмекеры закономерно отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1,30, тогда как успех гостей оценивается в 9,00, а ничья — в 5,50. Рекомендуем ставить на то, что Лионель Месси забьет, «Барселона» выиграет 2-0, 2-1 или 3-1 за 6,00.

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