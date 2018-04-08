«Торино» — «Интер». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 8 апреля

«Торино»

Начало текущего сезона, в целом, выдалось удачным для «Торино», ведь в первых шести поединках во всех турнирах подопечные на тот момент еще Синиши Михайловича добыли четыре победы и две ничьи. Однако в конце сентября у «Быков» началась неприятная серия из пяти поединков без побед, в трех из которых туринцы потерпели поражения. Тем не менее, коллектив сумел прийти в себя и отличиться беспроигрышной серией в семь матчей, где в трех из них были добыты победы.

И все же, к несчастью для «Торино» концовка 2017 года и начало 2018 года принесли еще ряд неудач: команда отметилась только одной викторией в пяти встречах, и хотя оно оказалось единственным в этот период, именно после него — в дерби с «Ювентусом» (0:2) — Михайлович ушел в отставку. Нельзя сказать, что его преемник Вальтер Маццарри сильно поправил результаты клуба, хотя в первых пяти матчах его подопечные не проиграли и трижды выиграли, ведь затем случились четыре поражения кряду, и только в последних двух турах «Быки» взяли верх над своими соперниками.

«Интер»

Нынешний сезон является собой настоящие горки для «Интера», в котором даже за восемь туров до его окончания трудно спрогнозировать, закончится ли он успехом или случится очередной провал за последние годы. Так, первые 17 матчей во всех турнирах были отмечены беспроигрышной серией при четырех ничьих, из-за чего подопечных Лучано Спаллетти поспешили назвать претендентом на чемпионский титул, однако с середины декабря «нерадзурри» угодили в крутое пике: восемь поединков без побед и три поражения во всех первенствах.

Такие результаты поставили вопрос уже не под шансами на скудетто, а вынудил усомниться в реальности притязаний коллектива в борьбе за зону Лиги чемпионов. К счастью для миланского клуба, ситуация стала улучшаться, начиная с середины февраля, когда на своем поле была обыграна «Болонья» (2:1). И хотя сразу после этого дружина Спаллетти уступила в гостях «Дженоа» (0:2), с тех пор она не знает горечи неудачи, победив в трех из пяти матчей, и могла бы добиться большего, но два невероятных промаха Мауро Икарди в дерби, который состоялся на этой неделе, не позволили его команде взять три очка.

4,00«Интер» выиграет, и обе команды забьют

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,10, тогда как успех хозяев оценивается в 3,75, а ничья — в 3,20. Рекомендуем ставить на то, что «Интер» выиграет, и обе команды забьют за 4,00.

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