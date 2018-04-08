ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Интер» отреагирует на осечку в миланском дерби

    «Торино» — «Интер». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 8 апреля

    Серия A Футбол Италии Торино Интер Календарь Серии А
  • Прогнозы в VK
    •
  • Прогнозы в Telegram
    •
    Промахи Икарди стоили «Интеру» трех очков в дерби
    Промахи Икарди стоили «Интеру» трех очков в дерби
    Sempreinter
    В воскресенье, 8 апреля, «Торино» на «Стадио Олимпико» примет «Интер» в рамках 31-го тура Серии А. Начало встречи — в 13:30 мск. Прогноз на «Торино» — «Интер».

    «Торино»

    Начало текущего сезона, в целом, выдалось удачным для «Торино», ведь в первых шести поединках во всех турнирах подопечные на тот момент еще Синиши Михайловича добыли четыре победы и две ничьи. Однако в конце сентября у «Быков» началась неприятная серия из пяти поединков без побед, в трех из которых туринцы потерпели поражения. Тем не менее, коллектив сумел прийти в себя и отличиться беспроигрышной серией в семь матчей, где в трех из них были добыты победы.

    И все же, к несчастью для «Торино» концовка 2017 года и начало 2018 года принесли еще ряд неудач: команда отметилась только одной викторией в пяти встречах, и хотя оно оказалось единственным в этот период, именно после него — в дерби с «Ювентусом» (0:2) — Михайлович ушел в отставку. Нельзя сказать, что его преемник Вальтер Маццарри сильно поправил результаты клуба, хотя в первых пяти матчах его подопечные не проиграли и трижды выиграли, ведь затем случились четыре поражения кряду, и только в последних двух турах «Быки» взяли верх над своими соперниками.

    «Интер»

    Нынешний сезон является собой настоящие горки для «Интера», в котором даже за восемь туров до его окончания трудно спрогнозировать, закончится ли он успехом или случится очередной провал за последние годы. Так, первые 17 матчей во всех турнирах были отмечены беспроигрышной серией при четырех ничьих, из-за чего подопечных Лучано Спаллетти поспешили назвать претендентом на чемпионский титул, однако с середины декабря «нерадзурри» угодили в крутое пике: восемь поединков без побед и три поражения во всех первенствах.

    Ближайшие события

    Такие результаты поставили вопрос уже не под шансами на скудетто, а вынудил усомниться в реальности притязаний коллектива в борьбе за зону Лиги чемпионов. К счастью для миланского клуба, ситуация стала улучшаться, начиная с середины февраля, когда на своем поле была обыграна «Болонья» (2:1). И хотя сразу после этого дружина Спаллетти уступила в гостях «Дженоа» (0:2), с тех пор она не знает горечи неудачи, победив в трех из пяти матчей, и могла бы добиться большего, но два невероятных промаха Мауро Икарди в дерби, который состоялся на этой неделе, не позволили его команде взять три очка.

    4,00«Интер» выиграет, и обе команды забьют

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,10, тогда как успех хозяев оценивается в 3,75, а ничья — в 3,20. Рекомендуем ставить на то, что «Интер» выиграет, и обе команды забьют за 4,00.

    Прогнозы с доставкой: Вконтакте и Telegram

    Сделать ставку
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Еще прогнозы
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Битва аутсайдеров на «Риасоре»
  • 5,61
    •
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Telstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Telstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Компания adidas представила официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 годаДжастин Гэтлин и Усэйн БолтДобегался. Болт ушел проигравшимБолт проиграл. Как это вообще возможно?Золото Загитовой, серебро МедведевойЗолото Загитовой, серебро Медведевой в фигурном катанииАлина Загитова выиграла золотую медаль в фигурном катании на Олимпиаде-2018. Большая фотогалерея произвольной программыНовая формая сборной РоссииЧоткая коллекцияИзучаем дебют нового экипировщика олимпийской команды РоссииЙоан МоллоДружеский жест МоллоО странном поступке Йоана Молло Леонид ФедунФутбольная революция ФедунаИзучаем реакцию СМИ и футбольной общественности на план реформ, предложенный боссом «Спартака»
    Комментарии
    Подробный разбор
  • Бог есть. Голливудский дебют Златана
  • Обзор СМИ после фантастического дебюта Ибрагимовича в США
    •
  • Проклятый бой. Хабиб и Фергюсон снова разминулись
  • Поединок сорвался в четвертый раз
    •
  • «Краснодар» меняет курс. Воспитанники клуба – в приоритете
  • Реакция СМИ на назначение нового главного тренера «горожан»
    •
  • Из триллера в мелодраму. Предсказуемый финал Запада
  • СМИ – о третьем матче серии между СКА и ЦСКА
    •
    Рейтинг букмекеров
    • Букмекер
    • Бонус
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 16 000
  • рублей
    бонус
    • сделать ставку
    Рейтинг букмекеровКалендари и таблицы

    Прогнозы

    Всё Футбол Хоккей Теннис Бокс Экспресс дня
    Лента прогнозов