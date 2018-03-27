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    «Красные дьяволы» дадут урок арабам

    Бельгия – Саудовская Аравия. Прогноз и ставки на товарищеский матч 27 марта

    Товарищеские матчи Сборная Бельгии
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    Эден Азар
    Эден Азар
    skysports.com
    27 марта сборная Бельгия в Брюсселе примет сборную Саудовской Аравии в товарищеском матче. Начало поединка в 21:45 по московскому времени. Прогноз на Бельгия – Саудовская Аравия.

    Бельгия

    Бельгийцы начали подготовку к предстоящему Мундиалю еще в ноябре прошлого года. В первом контрольном матче они в Брюсселе принимали Мексику. Встреча закончилась со счетом 3:3. Через несколько дней в Брюгге была повержена сборная Японии (1:0).

    «Красные дьяволы» без проблем пробилась на чемпионат мира в России. В своей отборочной группе подопечные Роберто Мартинеса одержали 9-ть побед и один раз сыграли вничью.

    Бельгийцы только в домашней игре с греками не смогли выиграть (1:1). В этом матче «красные дьяволы» смогли отыграться за минуту до конца основного времени.

    Ближайшие события

    Между собой команды провели только 2-е встречи. В 1994 году на чемпионате мира в США на групповом этапе арабская команда обыграла бельгийцев (1:0), а в 2009 году в контрольном поединке, который прошел в Голландии, Бельгия взяла реванш (2:1).

    Саудовская Аравия

    «Орлы пустыни» на финальном этапе отбора в азиатской зоне только в последнем туре смогли добыть путевку в Россию. Саудовская Аравия обыграла Японию со счетом 1:0 и по дополнительным показателям обогнала сборную Австралии.

    После квалификации к ЧМ саудиты успели принять участие в Кубке наций персидского залива. «Соколы» не смогли преодолеть групповой этап турнира, заняв только 3-е место в своем квартете.

    Так же Саудовская Аравия успела провести ряд товарищеских матчей. В конце 2017 года была обыграна Латвия (2:0), затем саудиты проиграли 2-е встречи подряд. Сначала уступили Португалии (0:3), затем Болгарии (0:1).

    1,65победа Бельгии с форой (-1,5)

    2018 год начали с победы над Молдавией (3:0). В следующей игре проиграли Ираку со счетом 1:4. Несколько дней назад в Австрии сыграли с Украиной (1:1).

    Прогноз

    Фаворитом предстоящего матча букмекеры считают сборную Бельгии, оценивая их победу коэффициентом в 1,21. Победа Саудовской Аравии — 13,00, ничья — 6,90.

    По всей видимости, бельгийцы не должны испытать проблем в предстоящей встречи. На своем поле сборная Бельгия одержит победу. Предлагаем сделать ставку на событие — победа Бельгии с форой (-1,5) за 1,65.

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    Разгромят ли бельгийцы соперника сборной России по ЧМ-2018?Бельгия – Саудовская Аравия. Прогноз и ставки на футбольный товарищеский матч 27 марта
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