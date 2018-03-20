Прогноз на победителя Лиги чемпионов сезона 2017/18

После жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов букмекеры определили фаворитов турнира.

Жеребьевка дала следующие пары:

«Барселона» — «Рома»

«Севилья» — «Бавария»

«Ювентус» — «Реал»

«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»

«Барселона»

Каталонский клуб, по мнению аналитиков, имеет наилучшие шансы на победу в этом розыгрыше Лиги чемпионов. Букмекеры оценили «Барселону» коэффициентом в 3,50.

«Сине-гранатовые» без проблем выиграли в своем квартете. В 1/8 финала, так же, не испытали трудностей в противостоянии с лондонским «Челси» (1:1 3:0). После 29-и матчей Примеры «Барселона» уверенно лидирует, опережая мадридский «Атлетико» на 11-ть баллов. Каталонцы в этом сезоне проиграли только в одном поединке (матч в Кубке Короля против «Эспаньола» со счетом 0:1).

«Манчестер Сити»

«Горожане» с кэффом 4,00 следую на втором месте претендентов на завоевание престижного трофея.

На групповой стадии ЛЧ «Манчестер Сити» легко занял первое место. В матчах плей-офф решил вопрос выхода в следующий раунд уже в первом поединке, обыграв швейцарский «Базель» со счетом 4:0 в гостях. На внутренней арене команда Гвардиола идет на первом месте с отрывом от второго в 16-ть баллов.

«Реал»

Обладатель ЛЧ последних 2-х сезонов замыкает тройку претендентов на победу. Шансы, чтобы в 3-й раз подряд завоевать трофей, оценены коэффициентов в 5,00.

«Галактикос» в предыдущем раунде смогли выбить из турнира ПСЖ (3:1 и 2:1), который в начале сезоне был одним из главных претендентов на выигрыш в ЛЧ. В Ла Лиге «сливочные» только 3-е и отстают от «Барсы» на уже на 15-ть очков.

3,50«Барселона» — победитель ЛЧ-2018

«Бавария»

Букмекеры оценили шансы на победу немецкого гранда в этом сезоне в ЛЧ коэффициентом 5,50.

«Красные» вышли из группы только со 2-го места, пропустив вперед французский ПСЖ. В 1/8 финала «Баварии» повезло со жребием. Немцы в 2-х матчах обыграли турецкий «Бешикташ» (5:0 и 3:1). Мюнхенцы уже почти чемпионы страны. Для подтверждения им не хватает 2-х побед в оставшихся 7-ми встречах Бундеслиги.

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«Ювентус»

Прошлогодний финалист розыгрыша оценен специалистами — 9 к 1.

Туринская команда в очень тяжелом противостоянии с лондонским «Тоттенэмом» на стадии 1/8 финала смогла выйти в следующий раунд. Первый поединок, который состоялся в Италии, принес результативную ничью — 2:2. В ответной игре «Ювентус» одержал победу в Англии со счетом 2:1. В Серии А «черно-белые» на данный момент занимают первое место, но «Наполи» отстает только на 2-а очка.

4,00«Манчестер Сити» — победитель ЛЧ-2018

«Ливерпуль»

Следом за итальянцами находится еще один представитель Англии — «Ливерпуль». На его победу букмекеры предлагают 12 к 1.

«Мерсисайдцы» в 1/8 финала легко разобрались с португальским «Порто» (5:0 и 0:0). В Премьер-лиге «Ливерпуль» ведет борьбу за завоевание серебряных медалей. Ведь первое место «МанСити» уже не отдаст никому.

5,00«Реал» — победитель ЛЧ-2018

«Рома» и «Севилья»

«Рома» и «Севилья» являются аутсайдерами в борьбе за трофей. Оба коллектива получили от букмекеров оценку в 61 к 1.

«Волки» смогли переиграть донецкий «Шахтер» на предыдущем этапе только благодаря голу забитому на чужом поле (1:0 и 1:2). А вот севильцы сотворили настоящую сенсацию, выбив из розыгрыша «Манчестер Юнайдет», сыграв дома со счетом 0:0, испанцы на выезде победили (2:1) и вышли в следующий этап.

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