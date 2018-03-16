ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Боксеры» забьют, о «Монако» даже не волнуемся

    «Монако» — «Лилль». Прогноз и ставки на матч 30-го тура французского чемпионата по футболу 16 марта

    Лига 1 Футбол Франции Монако Лилль Календарь Лиги 1
  • Прогнозы в VK
    •
  • Прогнозы в Telegram
    •
    Николас Пепе
    Николас Пепе
    Goal.com
    В 30-м туре французской Лиги 1 «Монако» на своем поле 16 марта примет «Лилль». Начало – в 22:45 мск. Прогноз на «Монако» — «Лилль».

    «Монако»

    С конца ноября «Монако» не проигрывает. В этой серии было четыре ничьи, остальное – победы, пять из которых с крупным счетом.

    В последнем туре команда Леонарду Жардима в феноменальном матче справилась со «Страсбургом» на его поле (3:1). Феномен в том, что хозяева были лучше абсолютно по всем статистическим показателям, но в итоге крупно проиграли.

    Все прогнозы на футбол

    Сравните: 29-10 по ударам, 5-4 по попаданиям, 59% на 41% по владению мячом, 5-3 по угловым. Интересно, что все голы в этом матче уместились в первые 45 минут. Класс есть класс. Отметим также, что в последних трех выездных матчах «монегаски» забивали как минимум три гола.

    «Лилль»

    Шесть матчей подряд «боксеры» не могут выиграть. Но ничьи с «Монпелье» (1:1), «Лионом» и «Нантом» (по 2:2) нельзя назвать потерей очков.

    Ближайшие события

    Заметим «фишку» команды Кристофа Галтье – вторые таймы в выездных поединках она обычно проводит сильнее. В четырех последних выездных поединках с учетом Кубка Франции «Лилль» наносил больше ударов именно во вторые 45 минут.

    При этом в трех поединках, в которых «доги» забивали, делали они это тоже во второй половине матча. Ближайший календарь «боксеров» сложно назвать предрешенным: матчи против «Бордо», «Генгама» и «Амьена» не выглядят как невозможные в плане набора очков, но и три зачетных пункта не обещают.

    Прогноз

    1,99«Обе забьют»

    Следующим матчем после «Лилля» для «Монако» будет встреча с «ПСЖ» в рамках финала Кубка лиги. Но до нее у Жардима будет две недели, чтобы подготовить команду. Поэтому ждем продолжения выездной активности «монегасков».

    Учтем и некоторые проблемы в защите у хозяев этого поединка – в трех последних матчах «Монако» пропускал как минимум однажды. «Лилль» в последних пяти матчах непременно забивал. Наша ставка – «обе забьют» за 1,99.

    Прогнозы с доставкой: Вконтакте и Telegram

    Сделать ставку
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Еще прогнозы
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Вторая серии дуэли Венгера и Гаттузо
  • 8,46
    •
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Джордж ВеаНовая победа ВеаО новом успехе звезды «Пари Сен-Жермен» и «Милана» Джорджа ВеаЗинедин Зидан с сыновьямиСемейное гнездышко: «Реал» ищет таланты среди ЗидановЧерез мадридский клуб прошли четверо сыновей легендарного отцаАлександр КержаковОстался непревзойдённымАлександр Кержаков завершил карьеру. Каким мы его запомним?Йоан МоллоДружеский жест МоллоО странном поступке Йоана Молло «Спартак» празднует чемпионствоЧемпионство «Спартака» и еще 12 главных событий мирового спорта-2017Чертова дюжина самых интересных спортивных событий уходящего годаРоссияне завершили борьбу на турниреЧуда не случилось. Россия без медалей МЧМПоражение команды Валерия Брагина в четвертьфинале МЧМ — в обзоре СМИ
    Комментарии
    Подробный разбор
  • Суперлига для суперклубов
  • Рассказываем об очередной попытке создать элитную лигу для топ-клубов Европы
    •
  • Александр Величайший. Колоссальное достижение Овечкина
  • Все подробности о 600-й шайбе российского хоккеиста в НХЛ
    •
  • «Рома» перехитрила заснувший «Шахтер»
  • Реакция прессы на матч «Рома» — «Шахтер»
    •
  • Биг Бен. Провал Моуринью
  • «Манчестер Юнайтед» вылетел из Лиги чемпионов
    •
    Рейтинг букмекеров
    • Букмекер
    • Бонус
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 500
  • рублей
    фрибет
    • сделать ставку
    Рейтинг букмекеровКалендари и таблицы

    Прогнозы

    Всё Футбол Хоккей Теннис Бокс Экспресс дня
    Лента прогнозов