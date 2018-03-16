«Монако» — «Лилль». Прогноз и ставки на матч 30-го тура французского чемпионата по футболу 16 марта

«Монако»

С конца ноября «Монако» не проигрывает. В этой серии было четыре ничьи, остальное – победы, пять из которых с крупным счетом.

В последнем туре команда Леонарду Жардима в феноменальном матче справилась со «Страсбургом» на его поле (3:1). Феномен в том, что хозяева были лучше абсолютно по всем статистическим показателям, но в итоге крупно проиграли.

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Сравните: 29-10 по ударам, 5-4 по попаданиям, 59% на 41% по владению мячом, 5-3 по угловым. Интересно, что все голы в этом матче уместились в первые 45 минут. Класс есть класс. Отметим также, что в последних трех выездных матчах «монегаски» забивали как минимум три гола.

«Лилль»

Шесть матчей подряд «боксеры» не могут выиграть. Но ничьи с «Монпелье» (1:1), «Лионом» и «Нантом» (по 2:2) нельзя назвать потерей очков.

Заметим «фишку» команды Кристофа Галтье – вторые таймы в выездных поединках она обычно проводит сильнее. В четырех последних выездных поединках с учетом Кубка Франции «Лилль» наносил больше ударов именно во вторые 45 минут.

При этом в трех поединках, в которых «доги» забивали, делали они это тоже во второй половине матча. Ближайший календарь «боксеров» сложно назвать предрешенным: матчи против «Бордо», «Генгама» и «Амьена» не выглядят как невозможные в плане набора очков, но и три зачетных пункта не обещают.

Прогноз

1,99«Обе забьют»

Следующим матчем после «Лилля» для «Монако» будет встреча с «ПСЖ» в рамках финала Кубка лиги. Но до нее у Жардима будет две недели, чтобы подготовить команду. Поэтому ждем продолжения выездной активности «монегасков».

Учтем и некоторые проблемы в защите у хозяев этого поединка – в трех последних матчах «Монако» пропускал как минимум однажды. «Лилль» в последних пяти матчах непременно забивал. Наша ставка – «обе забьют» за 1,99.

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