«Бешикташ» — «Бавария». Прогноз и ставки на ответный матч 1/8 Лиги чемпионов 14 марта

«Бешикташ»

Видимо, удачное противостояние «Лейпцигу» на групповом этапе (победы 2:0 и 2:1) вселило в головы «черных орлов» мысль, что со всеми немецкими клубами можно бороться на равных. Ничего – «Бавария» в первом матче 1/8 разгромила турков 5:0 и быстро рассеяла эти глупости.

Но у «Бешикташа» есть оправдание – им вполне возможно все списать на раннее удаление Дамагоя Виды. Из-за этого команда не могла применять подстраховку должным образом, а об агрессивном прессинге не могло быть и речи.

Как результат – за всю игру «черно-белые» попали по воротам мюнхенцев всего один раз, а сами 34 раза прятались от выстрелов «немецких захватчиков».

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После матча с немцами подопечные Шенола Гюнеша выиграли у «Фенербахче» в чемпионате (3:1), а затем сразу сыграли с ними крайне грубую вничью в Кубке с тремя удалениями (2:2). Перед ответкой с «Баварией» «черные орлы» выиграли два поединка у середняков турецкой Суперлиги. За эти четыре матча «Бешикташ» схлопотал десять желтых карточек и одну красную.

«Бавария»

Мюнхенцы сразу после разгромной «виктории» над турками решили взять небольшую передышку. В 24-м туре чемпионате Германии «Бавария» атк и не смогла распечатать ворота берлинской «Герты». «Старая дама» тоже не смогла забить немецкому гранду.

В этом матче основной интерес у болельщиков мог вызвать только второй тайм, ведь в первом была скукота полная: подавляющее владение от «Звезды Юга» (77%) и всего два удара в створ на обе команды.

Отдохнули немного – и хватит. После «Герты» «красные» продолжили штамповать разгромы. Так, подопечные Юппа Хайнкеса хлопнули поочередно «Фрайбург» (4:0) и «Гамбург» (6:0). В обоих матчах «Бавария» делала упор на первый тайм.

Впрочем, в выездных поединках «немецкой машины» особой закономерности в распределении сил по таймам нет: последние пять поединков «красные штаны» играли на все лады.

Прогноз

Выставлять тотальную основу Юппу Хайнкесу нет смысла. Пять голов задела позволяют дать шанс резервистам. Тем более, что до средины апреля «Баварии» прямо поочередно предстоит сыграть со всеми лидерами немецкой Бундеслиги. В такой ситуации рисковать здоровьем основных игроков просто глупо.

2,40«Гол головой: да»

С другой стороны, кто бы не вышел в основе, есть определенная система – а игроки лишь ее исполнители. Так что ждем от мюнхенцев активной игры, а от турков высокого накала и агрессивной борьбы. Рекомендуем поставить на реванш «Бешикташа» по фолам. Напомним, в первом матче именно «Бавария» перефолила соперника (16-14).

Также можно смело ставить на победу турков по желтым карточкам. Из «мудреных» ставок предлагаем присмотреться к ставке на гол головой за 2,40. ФК «Голливуд» в этом розыгрыше забил пять голов со второго этажа (первое место среди всех команд ЛЧ).

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