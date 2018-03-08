«Спортинг» — «Виктория». Прогноз и ставки на матч футбольной Лиги Европы 8 марта

«Спортинг»

Футболисты Жоржи Жезуша в 1/16 финала ЛЕ пререграли в двухраундовой дуэли «Астану» из Казахстана. «Зелено-белые» в первой игре, которая прошла в Казахстане, одержали победу со счетом 3:1. В ответном поединке была зафиксирована ничья (3:3), которая позволили португальцам пройти в 1/8 финала ЛЕ.

«Спортинг» в этом сезоне выступал в ЛЧ на групповой стадии. В своем квартете он занял 3-е место и продолжил выступать в ЛЕ. В общем, лиссабонский клуб успел провести в этом еврокубковом сезоне 5-ть домашних матчей. И только в одной игре «львы» проиграли на родной арене, испанской «Барселоне» (0:1).

В Лиге Португезе лиссабонцы расположились на 3-й строке в турнирной таблице. За 25-ть встреч они положили в свою копилку 59-ть очков. От «Порто», который лидирует в чемпионате, «зелено-белые» отстают уже на 8-м пунктов.

«Спортинг» в последнем туре португальского первенства проиграл «Порто» в гостевом поединке со счетом 1:2. Тем самым прервав серию из 3-х побед кряду в играх чемпионата Португалии.

«Виктория»

«Красно-синие» после вылета из квалификации ЛЧ продолжили выступать в ЛЕ. Преодолев раунд плей-офф они пробились в групповой этап ЛЕ, где в своем квартете заняли первое место.

В 1/16 финала ЛЕ команда Павела Врба одолела по сумме 2-х встреч сербский «Партизан» со счетом 3:1. Первая игра, прошедшая в Белграде, принесла ничейный результат (1:1). В ответном поединке чехи выиграли со счетом 2:0 и пробились в следующий этап розыгрыша.

«Виктория» уверенно лидирует в чешской Лиге, опережая ближайшего преследователя на 9-ть баллов, при этом имея одну игру в запасе.

1,68победа «Спортинга» с форой (-1)

После зимней паузы клуб из Пльзени провел 2-е игры, в которых набрал одно очко и не забив ни одного гола. В 18-м туре «Виктория» проиграла команде из нижней части турнирной таблицы на своем поле со счетом 0:1.

Прогноз

Лиссабонский «Спортинг», по мнению букмекеров, безусловный фаворит первого поединка. Шансы на победу «львов» оценены кэффом в 1,40. победа «Викотрии» — 8,30, ничья — 4,50.

«Спортинг», исходя из последних результатов внутреннего первенства, делает ставку на ЛЕ. Португальская команда, на данный момент, выглядит сильнее своего оппонента. И к тому же «львы» имеют очень большой опыт выступления в еврокубках, что должно помочь им в этом противостоянии.

Поэтому мы предлагаем сделать ставку на победу «Спортинга» с форой (-1) за 1,68.

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