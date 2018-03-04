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    Дзюба вернет победы «Арсеналу»

    «Арсенал» — «Ахмат». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 4 марта

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    «Арсенал» не знает побед в четырех официальных матчах кряду
    «Арсенал» не знает побед в четырех официальных матчах кряду
    В воскресенье, 4 марта, «Арсенал» на своем поле примет «Ахмат» в рамках 21-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет в Туле на стадионе «Арсенал», начнется в 19:00 по московскому времени. Прогноз на «Арсенал» — «Ахмат».

    «Арсенал»

    По итогам первой части сезона «Арсенал» сумел занять место аккурат в середине турнирной таблицы, пребывая на восьмой позиции с 25 очками. Тем не менее, подопечные Миодрага Божовича оказались скорее ближе к зоне вылеты (отрыв составляет пять баллов), нежели к еврокубкам (12 пунктов отставания). Картина могла быть лучше, однако в концовке первой части розыгрыша Премьер-лиги команда не смогла выиграть в четырех матчах кряду после серии из пяти побед в шести поединках, что не могло не повлиять на турнирную ситуацию коллектива.

    Впрочем, зимний перерыв должен был помочь тульскому клубу перезарядить батареи накануне решающей фазы сезона. Главная причина рассчитывать на это — подписание нападающего «Зенита» Артема Дзюбы на правах аренды, который должен добавить команде хорошее качество в атаке, особенно если учесть, что «Канониры» занимают 10-11-е места среди самых результативных участников Премьер-лиги. Кроме того, поскольку «Арсенал» является середняком по показателю надежности своих тылов, также коллектив должен выиграть от усиления обороны защитником петербуржцев Иваном Новосельцевым.

    «Ахмат»

    Завершение первой части розыгрыша элитного дивизиона чемпионата России текущего сезона «Ахмат» встретил в верхней половине турнирной таблицы — на седьмой позиции, опережая своего грядущего соперника на одно место и один балл. Однако подопечные Михаила Галактионова отстают на 11 очков от зоны еврокубков, поэтому команде из Грозного будет сложно побороться за выход в Лигу Европы. Так или иначе, коллективу из Чеченской Республики необходимо побеждать тульских гостей, чтобы сохранить более-менее реальные шансы на пятую строчку за девять туров до конца сезона.

    Ближайшие события

    Основания рассчитывать хотя бы на ничью у болельщиков гостей определенно есть, если учитывать форму команды в последних матчах, учитывая, правда, и контрольные поединки, сыгранные зимой. В них «Ахмат» ни разу не проиграл — две победы и две ничьи в четырех встречах. Если же к этому добавить то, что в шести последних играх первой части сезона Премьер-лиги коллектив проиграл только раз при двух победах, то дружина Галактионова явно не в той ситуации, чтобы опасаться грозного усиления соперника.

    6,50«Арсенал» выиграет, и обе команды забьют

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,50, тогда как успех гостей оценивается в 3,00, а ничья — в 2,80. Рекомендуем ставить на то, что «Арсенал» выиграет, и обе команды забьют за 6,50.

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