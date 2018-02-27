«Амкар» — «Авангард». Прогноз и ставки на четвертьфинал Кубка России 27 февраля

«Амкар»

Подопечные Гаджи Гаджиев в 1/16 финала Кубка России без проблем разобрались с воронежским «Факелом» (4:0). Но в следующем раунде «красно-чёрные» только в послематчевой лотерее оказались сильнее «Ростова», основное время закончилось со счетом 1:1.

На зимний перерыв пермяки ушли на 13-м месте в турнирной таблице РФПЛ, имея в своем активе 21-н балл. В заключительных двух турах, которые прошли в декабре 2017 года, «Амкар» проиграл. Сначала уступил «Уфе» (0:3) на выезде. Затем на своем поле не смог ничего сделать с «Краснодаром» (1:3).

В зимнее межсезонье «красно-чёрные» провели 6-ть товарищеских поединков. В первом контрольном матче они смогли одолеть польскую «Корону» (3:0). Затем проиграли «Борое» из Болгарии со счетом 0:1. Расписали мировую с сербской «Црвеной Звездой» (1:1), а в следующей игре снова проиграли, на этот раз московскому «Динамо» (1:2).

Пятая контрольная встреча принесла убедительную победу над черногорской «Будучностью» (3:0). Заключительный поединок на сборах принес им минимальное поражение от грузинского «Динамо» (0:1).

Последний раз оппоненты встречались в 2009 году. Тогда в рамках 1/16 Кубка России «Амкар» в Курске переиграл «Авангард» со счетом 2:1.

«Авангард»

Курская команда со своего кубкового пути убрала уже трех соперников. В 1/32 финала «Авангард» обыграл в Брянске местное «Динамо» (1:0).

На следующем этапе «сине-белые» сотворили сенсацию. На своем стадионе они переиграли московский ЦСКА (1:0), сумев забить на 114-й минуте матча. Затем выбили «Тамбов» (2:0).

Подопечные Биджиева ведут борьбу за право остаться в ФНЛ. После 25-ти матчей первенства они расположились на 14-й строке (28-м очков), оторвавшись всего на 2-а пункта от зоны вылета.

1,79«Авангард» Курск забьет: нет за 1,79

В своем дивизионе «Авангард» имеет серию из трех матчей без побед, что правда, проиграв только одну из трех игр.

Прогноз

Оппоненты ведут борьбу за сохранение прописки в своих дивизионах. И после длительной зимней паузы, и неблагоприятных погодных условий для игры в футбол, скорее всего, этот поединок будет малорезультативным.

Рискнем поставить на событие — «Авангард» Курск забьет: нет за 1,79.

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