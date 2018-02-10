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    Выиграет ли «Эвертон» у неуступчивого «Кристал Пэлас»?

    «Эвертон» — «Кристал Пэлас». Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 10 февраля

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    Вильфрид Заа
    Вильфрид Заа
    В субботу, 10 февраля, «Эвертон» на своем поле примет «Кристал Пэлас» в рамках 27-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «Гудисон Парк», начнется в 18:00 по московскому времени. Прогноз на «Эвертон» — «Кристал Пэлас».

    «Эвертон»

    Футболисты «Эвертона» на данный момент занимают десятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея в своем активе 31 набранное очко.

    «Ириски» имеют одинаковое количество баллов с «Борнмутом», а от «Лестера» и «Бернли» отстают на четыре и пять очков соответственно.

    В последнее время подопечные Сэма Эллардайса играют крайне слабо. С 23 декабря они смогли выиграть только у «Лестера» (2:1).

    При этом ливерпульская команда потерпела сразу четыре поражения, проведя четыре встречи без забитых мячей.

    В лазарете «Эвертона» находятся Лейтон Бейнс, Джеймс Маккарти, Мартен Стекеленбург и Шеймус Коулман.

    «Кристал Пэлас»

    «Кристал Пэлас» идет 14-м в турнирной таблице чемпионата Англии по футболу. В 26 сыгранных турах лондонцы набрали 27 очков.

    Ближайшие события

    «Стекольщики» расположились в плотной группе команд, которые продолжают борьбу за выживание, поскольку находятся на небольшом расстоянии от зоны вылета.

    Команда Роя Ходжсона хоть и находится среди аутсайдеров, но отличается особенной неуступчивостью. Что говорить, если с середины ноября она проиграла только «Арсеналу» (2:3 и 1:4).

    С начала года «Кристал Пэлас» также успел обыграть «Саутгемптон» (2:1) и «Бернли» (1:0), сыграть вничью с «Вест Хэмом» (1:1) и «Ньюкаслом» (1:1).

    Среди травмированных у лондонцев значатся девять человек. Главная потеря – Вильфрид Заа, но у него есть шанс восстановиться.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Эвертона» — 2,26, победа «Кристал Пэлас» — 3,50, ничья – 3,40.

    2,13Индивидуальный тотал «Кристал Пэлас» больше 1

    Действительно, родные болельщики станут большим преимуществом «ирисок», но важно помнить, что «стекольщики» чувствуют себя комфортно в играх с равными по классу соперниками.

    В этом году лондонцы регулярно забивают, тогда как ливерпульцы имеют проблемы в обороне. Именно поэтому мы бы присмотрелись к ставке «индивидуальный тотал "Кристал Пэлас" больше 1» за 2,13.

    1,64«Кристал Пэлас» не проиграет

    Также можно поставить на то, что «гости не проиграют» за 1,64. Уже несколько месяцев «Кристал Пэлас» никому не проигрывает, кроме «Арсенала».

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