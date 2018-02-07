«Севилья» — «Леганес». Прогноз и ставки на ответный полуфинальный матч Кубка Испании по футболу 7-го февраля

«Севилья»

Соперники «Севильи» последних двух туров подобрались к ней вплотную. Команда Винченцо Монтеллы не страдает от эпидемии травм, но болеет игровыми проблемами. Причем припадки проявляются импульсно – когда не ждешь. Так было в матчах с «Бетисом» (3:5) и «Алавесом» (0:1), так случилось в последних двух турах.

Ничья с «Хетафе» (1:1) была спасительной для последнего, но также и непонятна для самих «нервионцев». Из 15-ти ударов они только один раз попали в рамку. А в последнем туре «Севилья» вообще крупно «скрутилась» «Эйбару» на выезде (1:5). При этом выиграла у соперника только по владению мячом (55%), офсайдам (4) и фолам (20).

В Кубке пролетели мимо «Атлетико Мадрид», забив по сумме двух матчей пять мячей. Казалось бы, нелогично. Как раз наоборот: в Кубке «Севилья» прекрасно сыграла от соперника. Их статистика в обоих матчах изменялась пропорционально усилиям соперника. А сами просто были эффективнее в нужный момент (победа по ударам в створ). Против «Эйбара» и «Хетафе» они не могли сыграть от ножа – болельщики не поняли бы.

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До матча Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» осталось около двух недель. «Нервионцам» нужно вспомнить себя настоящих, иначе для английского гранда они станут «сладкой булочкой».

«Леганес»

В чемпионате «пепинерос» набрали 29 очков, что позволяет комфортно себя чувствовать в средине турнирной таблицы. До зоны вылета целых 12 зачетных пунктов. А «Леганес» еще и очки стабильно набирает. В последнем туре, к примеру, сыграли вничью с «Хетафе» (0:0).

Ужасно играли – скажем прямо. Изначально выехали на «Альфонсо Перес» на автобусе и припарковали его у своих ворот. За всю игру только два удара по воротам и только одно попадание! Зато шесть желтых карточек. Частые нарушения правил (20 фолов) помогли отодвинуть игру от своих ворот и увязать соперника в борьбе. В итоге «Хетафе» сам попал в рамку только один раз.

В Кубке «Леганес» сенсационно переиграл мадридский «Реал». В первом матче «Лега» тоже вышел защищаться, но пропустил единственный гол от Асенсио в самой концовке. Вторую игру подопечные Гаритано вытянули на жилах (2:1).

Прогноз

1,66«Ф2 (+1,5)»

Очные матчи этих команд всегда получались сложными. В последних четырех встречах «Леганес» и «Севилья» дважды сыграли вничью (по 1:1), еще дважды «нервионцы» натужно побеждали. Сложным был и матч первого круга в чемпионате. Команда тогда еще Эдуардо Бериссо выиграла 2:1.

Но победа досталась «красно-белым» только из-за низкой реализации «Лега» своих моментов, а их было больше, чем у соперника. В первом матче Кубка севильцы доминировали, а эффективность страдала у обеих команд – команды попали в рамку всего пять раз на двоих. Итог – 1:1.

Ждем много атак «Севильи» и старый автобус от «Леганеса». Поставить бы на желтые карточки или даже на удаление, да кэфов пока нет. Потому предлагаем сосредоточиться на ставке «Ф2 (+1,5)» за 1,66.

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