«Реал Мадрид» — «Леганес». Прогноз и ставки на матч 1/4 финала Кубка Испании 24 января

«Реал Мадрид»

Даже после разгрома «Депортиво» (7:1) говорить о возвращении того «Реала» еще рано. Посудите сами: явная «черная полоса» шла относительно долго (практически полтора месяца), а успех придет с бухты-барахты? Так не бывает. Только один Роналду мог забивать минимум на четыре гола больше, если бы попадал по воротам – примечательный показатель.

«Реал» разгромил «Депортиво» В матче 20-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» одержал домашнюю победу над «Депортиво»

Но главное, что команда Зидана спустила всю злость и теперь может спокойно готовиться к следующим важным поединкам. В конце января будет «Валенсия», потом – «Сосьедад» и «ПСЖ» — в ЛЧ.

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В Кубке короля «Реал Мадрид» прошел «Фуэнлабраду» (2:0; 2:2) и «Нумансию» (3:0; 2:2). Сразу вырисовывается закономерность: решить все в первом матче, а во втором дать размяться еще более глубокому резерву. Но первый матч с «Леганесом» не решил всех вопросов (1:0 победа «галактикос»). Потому ждем максимальной концентрации и лучшей реализации от игроков Зидана.

«Леганес»

После хорошей серии в конце ноября – начале декабря команда Асьера Гаритано не может выиграть в четырех поединках подряд. Ничья в игре последнего тура Примеры с «Алавесом» уже воспринимается как отличный результат.

Но сказать, что «Pepineros» сдали нельзя – просто соперники были серьезнее. Свою норму в пределах восьми ударов команда выполняет.

В Кубке удалось пройти «Вальядолид» (2:1: 1:0) и «Вильярреал» (1:0; 1:2). В обоих поединках с «подводниками» «Леганес» брал за счет хорошей реализации, так как моментов было не много: в первом матче одно попадание в створ за шесть ударов, во втором – два попадания за четыре удара.

Владели мячом минимально (37% и 26% соответственно). При этом во втором матче нарушали правила больше соперника (14 фолов). В матче с «Реалом» будет немного другая картина. Если с «Вильярреалом» «Леганес» защищал результат, то здесь – понесется добывать его.

Прогноз

2,04«Леганес» забьет

Однако ожидает, что «чего-то не удастся». Даже «не тот» «Реал» выше «Леганеса» на две головы. Полноценную основу «галактикос» мы не ждем, так что можем сыграть на голы. Предлагаем определенную долю риска. Ставим на гол «Леганеса» за 2,04.

В ответных поединках Кубка короля «Реал» пропускал по два мяча от менее мастеровитых команд. Ждем, что сильное желание гостей сыграет свою роль хотя бы в одном эпизоде.

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