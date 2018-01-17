«Челси» — «Норвич». Прогноз и ставки на матч Кубка Англии по футболу 17 января

«Челси»

Подопечные Антонио Конте четыре последних поединка сыграли вничью. Три из них закончились без забитых мячей.

В начале 2018 года «пенсионеры» в игре чемпионата Англии в лондонском дерби поделили очки с «Арсеналом» (2:2). Затем последовала игра в Кубке Англии с предстоящим соперником, которая закончилась со счетом 0:0.

Еще в одном кубковом матче, теперь в кубке английской лиги, «синие» на «Стэмфорд Бридж» не смогли переиграть «Арсенал» (0:0). Поединок 23-го тура АПЛ принес такой же результат. Игра против «Лестера» закончилась без результативных действий.

Эта потеря очков позволила «Ливерпулю» отбросить «Челси» на четвертое место.

«Норвич»

«Норвич Сити» после 27 матчей Чемпионшипа расположился на 13-м месте в турнирной таблице, сумев заработать 37 баллов. От зоны плей-офф команду отделяет всего шесть очков.

В январе месяце «канарейки» успели сыграть три поединка. Две игры в чемпионате и одну в Кубке Англии. Кубковая игра принесла ничейный результат на своем поле в поединке с «Челси» и теперь их ждет переигровка.

1,87«Челси» забьет гол до 30-й минуты включительно: да

Обе встречи в Чемпионшипе принесли подопечным Даниэля Фарке виктории. На «Карроу Роуд» одолели «Миллуол» (2:1). И смогли победить «Бристол Сити» (1:0) на его поле.

Прогноз

Старшие по-классу безусловно фавориты этого противостояния. На проход «Челси» в следующий раунд дают всего кэфф в 1,07. «Канарейки» от букмекеров получил кэфф в 8,40.

«Пенсионеры» три игры сыграли «насухо» и теперь будут стараться прервать эту неудачную серию. Ставка на событие, что «Челси» забьет гол до 30-й минуты включительно: да за 1,87 оптимальный вариант для этого поединка.

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