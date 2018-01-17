ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Засуха» закончится в среду

    «Челси» — «Норвич». Прогноз и ставки на матч Кубка Англии по футболу 17 января

    Кубок Англии Футбол Англии Челси Норвич
  • Прогнозы в VK
    •
  • Прогнозы в Telegram
    •
    «Норвич» — «Челси»
    «Норвич» — «Челси»
    dailymail.co.uk
    В среду, 17 января, «Челси» в Лондоне примет «Норвич» в рамках 1/32 финала Кубка Англии. Стартовый свисток будет дан в 22:45 по мск.

    «Челси»

    Подопечные Антонио Конте четыре последних поединка сыграли вничью. Три из них закончились без забитых мячей.

    В начале 2018 года «пенсионеры» в игре чемпионата Англии в лондонском дерби поделили очки с «Арсеналом» (2:2). Затем последовала игра в Кубке Англии с предстоящим соперником, которая закончилась со счетом 0:0.

    Еще прогнозы

    Еще в одном кубковом матче, теперь в кубке английской лиги, «синие» на «Стэмфорд Бридж» не смогли переиграть «Арсенал» (0:0). Поединок 23-го тура АПЛ принес такой же результат. Игра против «Лестера» закончилась без результативных действий.

    Эта потеря очков позволила «Ливерпулю» отбросить «Челси» на четвертое место.

    «Норвич»

    «Норвич Сити» после 27 матчей Чемпионшипа расположился на 13-м месте в турнирной таблице, сумев заработать 37 баллов. От зоны плей-офф команду отделяет всего шесть очков.

    В январе месяце «канарейки» успели сыграть три поединка. Две игры в чемпионате и одну в Кубке Англии. Кубковая игра принесла ничейный результат на своем поле в поединке с «Челси» и теперь их ждет переигровка.

    1,87«Челси» забьет гол до 30-й минуты включительно: да

    Обе встречи в Чемпионшипе принесли подопечным Даниэля Фарке виктории. На «Карроу Роуд» одолели «Миллуол» (2:1). И смогли победить «Бристол Сити» (1:0) на его поле.

    Прогноз

    Старшие по-классу безусловно фавориты этого противостояния. На проход «Челси» в следующий раунд дают всего кэфф в 1,07. «Канарейки» от букмекеров получил кэфф в 8,40.

    «Пенсионеры» три игры сыграли «насухо» и теперь будут стараться прервать эту неудачную серию. Ставка на событие, что «Челси» забьет гол до 30-й минуты включительно: да за 1,87 оптимальный вариант для этого поединка.

    Прогнозы с доставкой: Вконтакте, Telegram, Facebook

    Сделать ставку
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Еще прогнозы
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Гончары» едут в Манчестер
  • 5,48
    •
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Компания adidas представила комплект формы для сборной России на чемпионат мира по футболу 2018КакаКака: From hero to zeroВспоминаем карьеру Золотого мальчика «Милана»«Спартак» празднует чемпионствоЧемпионство «Спартака» и еще 12 главных событий мирового спорта-2017Чертова дюжина самых интересных спортивных событий уходящего годаАлександр КержаковОстался непревзойдённымАлександр Кержаков завершил карьеру. Каким мы его запомним?Даниил МедведевБезрассудное поведение. Медведеву пора взяться за умРоссийский теннисист на Уимблдоне отличился не только шикарной победой над Стэном ВавринкойДжордж ВеаНовая победа ВеаО новом успехе звезды «Пари Сен-Жермен» и «Милана» Джорджа Веа
    Комментарии
    Подробный разбор
  • Месси и Альба растерзали «Сельту». «Барселона» — в четвертьфинале
  • СМИ – о крупной победе «Барселоны» над «Сельтой» в Кубке Испании
    •
  • «Арсенал» пережил шторм в отсутствие Венгера
  • Реакция прессы на матч «Челси» — «Арсенал»
    •
  • Сбывшаяся мечта Виллаш-Боаша
  • Как футбольный тренер превратился в автогонщика, и что из этого вышло
    •
  • Против «Манчестер Сити» можно играть. Доказано «Бристоль Сити»
  • Непростая кубковая победа «Манчестер Сити» — в обзоре СМИ
    •
    Рейтинг букмекеров
    • Букмекер
    • Бонус
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 500
  • рублей
    фрибет
    • сделать ставку
    Рейтинг букмекеровКалендари и таблицы

    Прогнозы

    Всё Футбол Хоккей Теннис Бокс Экспресс дня
    Лента прогнозов