«Монако» — «Ницца». Прогноз и ставки на матч 21-го тура французской Лиги 1 16 января

«Монако»

«Монегаски» нашли дееспособного конкурента в лице «Лиона». Возможно, именно наличие «третьей силы» и стимулировало команду Жардима собраться и начать выигрывать матчи. Потому что был ноябрь и была провальная Лига чемпионов. После такого нужно уметь собраться.

И «монегаски» собрались – последний проигрыш в чемпионате был еще в 15-ом туре. С учетом кубковых поединков перед 20-ым туром победная серия «Монако» составляла уже шесть матчей. До матча с «Монпелье» подопечные Леонардо Жардима забивали как минимум дважды. Только в начале декабря в ворота «Анже» влетел всего один гол.

Но «паладины» пропустили до личной встречи с «Монако» всего 13 голов, и схема хозяев (5-4-1) подсказывала, что пропускать еще они не намерены. При таком расположении «Монпелье» не отсиживался в обороне и даже перестрелял «монегасков»: 16-13 по ударам. То ли травма Фалькао тому виной, толи что еще, но безголевой матч – это явно не то, на что рассчитывал Жардим.

«Ницца»

«Ницца» идет достаточно неплохо. Ничьи с командой Фавра случаются редко, победы мешает с поражениями. Господин Люсьен наверняка что-то мудрил в кубковых матчах, потому из всех Кубков его команда вылетела. Сначала от «Тулузы» в Кубке Франции (0:1), а потом от «Монако» в Кубке лиги (1:2).

Из последних матчей можно выделить победу над «Нантом» (2:1) и непонятную ничью с «Лиллем». В первой встрече «гимнасты» почти в два раза проиграли по ударам (22-12), но выиграли за счет эффективности (4-5 по попаданиям) и непомерной грубости (4 желтых за 12 фолов).

Против «догов» уже «Ницца» была более активна (5-8 по ударам), но общее течение матча было довольно унылое – всего 4 попадания в створ в сумме от обеих команд за всю игру. В последнем туре «гимнасты» здорово переменили отношение и, выдав за игру 20 ударов, обыграли «Амьен» 1:0.

Прогноз

1,62«обе забьют»

Командам будет, в чем разобраться. «Ницца» совсем недавно вылетела из Кубка лиги именно от «Монако». А в последних четырех личных встречах в чемпионате побеждала исключительно та команда, которая играла на своем стадионе. В последних трех – побеждала крупно и «всухую».

Но мы не верим в продолжение традиции. Ставим на «обе забьют» за 1,62. «Монако» должно компенсировать недостаток голов в прошлой игре, а «Ницца» должна наконец начать реализовывать моменты. Еще интересным видим вариант «2Х», но это для тех, кто любит пощекотать себе нервы.

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