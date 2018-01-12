«Байер» — «Бавария». Прогноз и ставки на матч 18-го тура чемпионата Германии по футболу 12 января

«Байер»

В стартовых трех турах команда Хейко Херрлиха проиграла трижды. Но поражение «Герте» в сентябре пока остается для «фармацевтов» последним в этом сезоне. Но что нужно отметить, так это результативность команды.

«Бавария» объявила о переходе Вагнера Нападающий вернулся в Мюнхен

Игроки «Байера» забивали в каждом матче нынешнего сезона. А если учитывать и прошлый, то забивная серия «фармацевтов» длится уже 22 матча. В общем счете за нынешний сезон игроки Херрлиха отвесили соперникам 34 гола. Это третий показатель Бундеслиги.

Насчет пропущенных: три и больше леверкузенцы пропускали трижды. От «Ганновера» в последнем туре, от «Майнца» и той же «Баварии» на старте сезона. Проиграли при этом дважды – матч с «96-ми» закончился вничью (4:4).

Последние два матча перед зимним мини-перерывом «Байер» сыграл на два результата: победа над «Боруссией М» в Кубке и уже упомянутая ничья с «Ганновером». Сильным командам («Лейпциг», «Айнтрахт» и «Боруссия М») «Байер» непременно забивал во втором тайме. В последних трех домашних поединках «фармацевты» больше забивали в первом тайме – в двух матчах эти голы остались единственными для подопечных Херрлиха.

«Бавария»

Зимний лидер по немецкой традиции открывает второй круг чемпионата. Отрыв от ближайшего преследователя («Шальке») составил 11 пунктов. Учитывая все турниры, последний раз «Бавария» проигрывала именно в родном чемпионате. В конце ноября менхенгладбахская «Боруссия» дома отстояла забитые в первом тайме два гола.

Остальные матчи баварцы выиграли. К слову о первых таймах: последние 10 матчей заметно прослеживается упор команды Хайнкеса на первые 45 минут. В пяти последних матчах ФК «Голливуд» забил 8 мячей. 5 из них – именно в первом тайме.

Поднимаем статистику личной встречи в первом круге и видим: два из трех голов также забиты баварцами в первом тайме. В нем же больше процент владения мячом (53%) и больше ударов (7). Правда, в двух январских товарняках «Бавария» 9 из 11 мячей занесла во вторых половинах противостояний.

Прогноз

3,50«1 тайм: обе забьют»

Сезон 15/16 дал старт интересной традиции: эти команды чередуют абсолютно «сухие» матчи (на 0:0) и результативные (на ТБ 2,5). Обе команды прекрасно друг друга знают. Потому мы не думаем, что они начнут матч с «внешнего осмотра».

Может быть определенная раскачка после перерыва, но оба клуба провели по два товарняка. Должны быть в тонусе. Ждем острой игры с самого начала. Наша ставка – «1 тайм: обе забьют» за 3,5.

Прогнозы с доставкой: Вконтакте, Telegram, Facebook