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    «Байер» — «Бавария». Прогноз и ставки на матч 18-го тура чемпионата Германии по футболу 12 января

    Бундеслига Футбол Германии Байер Бавария
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    Леон Бейли
    Леон Бейли
    Bundesliga.com
    Откроется 18-ый тур Бундеслиги 12-го января в Леверкузене, где «Байер» примет «Баварию». Матч начнется в 22:30 мск.

    «Байер»

    В стартовых трех турах команда Хейко Херрлиха проиграла трижды. Но поражение «Герте» в сентябре пока остается для «фармацевтов» последним в этом сезоне. Но что нужно отметить, так это результативность команды.

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    Игроки «Байера» забивали в каждом матче нынешнего сезона. А если учитывать и прошлый, то забивная серия «фармацевтов» длится уже 22 матча. В общем счете за нынешний сезон игроки Херрлиха отвесили соперникам 34 гола. Это третий показатель Бундеслиги.

    Насчет пропущенных: три и больше леверкузенцы пропускали трижды. От «Ганновера» в последнем туре, от «Майнца» и той же «Баварии» на старте сезона. Проиграли при этом дважды – матч с «96-ми» закончился вничью (4:4).

    Последние два матча перед зимним мини-перерывом «Байер» сыграл на два результата: победа над «Боруссией М» в Кубке и уже упомянутая ничья с «Ганновером». Сильным командам («Лейпциг», «Айнтрахт» и «Боруссия М») «Байер» непременно забивал во втором тайме. В последних трех домашних поединках «фармацевты» больше забивали в первом тайме – в двух матчах эти голы остались единственными для подопечных Херрлиха.

    «Бавария»

    Зимний лидер по немецкой традиции открывает второй круг чемпионата. Отрыв от ближайшего преследователя («Шальке») составил 11 пунктов. Учитывая все турниры, последний раз «Бавария» проигрывала именно в родном чемпионате. В конце ноября менхенгладбахская «Боруссия» дома отстояла забитые в первом тайме два гола.

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    Валенсия — Лас-Пальмас2,60 Миннесота — Кливленд1,95 Атлетико — Льейда Эспортиу1,83 Торонто — Коламбус1,94 Амур — Барыс1,60 Ницца — Монако1,90 Манчестер Сити — Бристоль Сити3,75 Вильярреал — Леганес2,10 Нэшвилл — Эдмонтон2,45 Сент-Луис — Флорида1,81 Спартак — ХК Сочи1,68 Реал Мадрид — Нумансия1,87 Челси — Арсенал1,82 Челси — Арсенал1,85 Байер — Бавария3,50 Леванте — Эспаньол1,80 Севилья — Кадис1,93 Чикаго — Миннесота1,89 Сибирь — Авангард2,10 Барселона — Сельта1,60 Все прогнозы на спорт

    Остальные матчи баварцы выиграли. К слову о первых таймах: последние 10 матчей заметно прослеживается упор команды Хайнкеса на первые 45 минут. В пяти последних матчах ФК «Голливуд» забил 8 мячей. 5 из них – именно в первом тайме.

    Поднимаем статистику личной встречи в первом круге и видим: два из трех голов также забиты баварцами в первом тайме. В нем же больше процент владения мячом (53%) и больше ударов (7). Правда, в двух январских товарняках «Бавария» 9 из 11 мячей занесла во вторых половинах противостояний.

    Прогноз

    3,50«1 тайм: обе забьют»

    Сезон 15/16 дал старт интересной традиции: эти команды чередуют абсолютно «сухие» матчи (на 0:0) и результативные (на ТБ 2,5). Обе команды прекрасно друг друга знают. Потому мы не думаем, что они начнут матч с «внешнего осмотра».

    Может быть определенная раскачка после перерыва, но оба клуба провели по два товарняка. Должны быть в тонусе. Ждем острой игры с самого начала. Наша ставка – «1 тайм: обе забьют» за 3,5.

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