«Арсенал» — «Челси». Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 3 января

«Арсенал»

Кто находится в лучшем тонусе перед центральным матчем 22-го тура?

У «канониров» на одной чаше весов восьмиматчевая беспроигрышная серия, на другой – многовато необязательных ничьих и потерь очков. Наглядный пример — последний матч против одного из главных аутсайдеров чемпионата «Вест Бромвича» (1:1). Да, арбитр Майк Дин в концовке назначил не самый очевидный 11-метровый, но и «канониры», честно говоря, не впечатлили, испортив праздник Арсену Венгеру — французский специалист проводил 811-й матч в высшем английском дивизионе.

Оптимизма не добавляют и слухи относительно Алексиса Санчеса. Поговаривают, что некоторые футболисты на фоне непрекращающейся волны слухов относительно будущего чилийца желают, чтобы тот побыстрее собирал чемоданы и покидал клуб.

Схожее мнение высказывают и многие эксперты на британском ТВ, среди которых — легенда клуба Тьерри Анри. А француз, уверены, прекрасно знаком с ситуацией в раздевалке «Арсенала».

Помимо проблем с Санчесом, головной боли тренерскому штабу «Арсенала» добавляет лазарет — в среду точно не сыграют Сеад Колашинац, Начо Монреаль, Оливье Жиру и Аарон Рэмзи, а участие Лорана Косельни и Месута Озила пока под вопросом.

«Челси»

«Челси» перед визитом на «Эмирейтс» катком прошелся по «Сток Сити» (5:0), решив все вопросы к 23-й минуте: сначала отличился Антонио Рюдигер, замкнувший подачу Виллиана со штрафного, затем Данни Дринкуотер забил свой первый мяч за «Челси», хлестко выстрелив с 25-ти метров в верхний угол, а чуть позже сфою фамилию в протокол вписал Педро. Во втором тайме Виллиан реализовал пенальти, который сам и заработал, а точку в матче поставил Давиде Дзаппакоста.

Итог — 5:0 и четвертый кряду «сухой» поединок. Впечатляет?

Антонио Конте доволен: на последней пресс-конференции 2017 года он рассыпался в комплиментах и благодарностях уходящему году. Да, «Челси» завершил его на втором месте в таблице, но при сегодняшнем «МанСити» и это — большой успех.

Позитива перед встречей с «Арсеналом» добавляет отсутствие кадровых проблем. За исключением давно выбывшего из строя Давида Луиса.

Прогноз«

Для "Арсенала" и "Челси" это будет уже третья очная встреча в сезоне. Предыдущая в рамках чемпионата завершилась нулевой ничьей, а первая, битва за Суперкубок, состоялась еще в августе. Тогда тоже был зафиксирован мир по итогам основного и дополнительного времени. Нервы, стычки, удаления – все это почти постоянный атрибут столичного дерби. Можно не сомневаться, что и сейчас "Арсенал" и "Челси" нас не разочаруют.

1,86Победу «Челси» с форой 0

Рискнем поставить на то, что зрители увидят пенальти за приличный коэффициент 3,50.

Ну а кто же победит? Букмекеры отдают небольшое предпочтение "синим": 2,85 — 3,60 — 2,50.

Считаем, что "Челси" в своем сегодняшнем состоянии действительно способен взять три очка на поле соперника. Ставим на победу гостей с форой 0 за 1,86 и индивидуальный тотал "Челси" больше 1,5 за 2,04.

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