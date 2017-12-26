«Челси» — «Брайтон». Прогноз и ставки на матч 20-го тура английского первенства по футболу 26 декабря

«Челси»

«Аристократы» сбавили обороты. Проблемы начались после ничьей с «Ливерпулем» (1:1), когда удалось спастись на 85-ой минуте. Последовали натужная победа над «Суонси», ничья с «Атлетико» в ЛЧ и поражение «Вест Хэму».

Конте: Разочарованы, что не смогли набрать заслуженные три очка Главный тренер «Челси» после матча 19-го тура чемпионата Англии против «Эвертона» (0:0) отметил, что его команда должна была забить хотя бы один гол

Голы давались все труднее, из большого количества ударов в створ летело все меньше. Против «Саутгемптона» тоже было приличное количество выстрелов – 24, восемь из которых прилетели в рамку. Но гол-то всего один. В последнем матче против «Эвертона» их вообще не было. С обеих сторон.

Но моменты были: в ТОП-5 самых «бьющих» игроков вошла вся атака «Челси». Но примечательно, что 14 из 25-ти ударов «пенсионеры» наносили из-за штрафной. То есть защитные порядки «Эвертона» действовали сносно. Особого пожара у ворот Пикфорда не было.

«Брайтон»

«Брайтон» находится в тройке самых малозабивающих команд. Дружина Криса Хьютона за 19 туров поразила ворота соперников только 15 раз. Но и пропускает «Брайтон» не много как для «обитателя» нижней части таблицы – 23.

В последних пяти матчах «чайки» забили два гола: в первом и последнем матче «серии» — «Ливерпулю» и «Уотфорду». Крайний матч был как раз против «лосей». Мало достойных моментов, много брака – на двоих команды попали по воротам всего четыре раза за все 90 минут.

Зато отборов насобирали прилично: 14 и 19 в пользу «Уотфорда». Стоит отметить, что Хьютон даже дома предпочел оборонительную формацию 4-4-1-1. Ожидаем, что и в матче с «аристократами» «Брайтон» будет играть во что-то подобное.

Прогноз

1,55«Брайтон» не забьет

Гости не хватают с неба звезд. Самым удачным матчем можно считать минимальный проигрыш «Манчестер Юнайтед». Или как раз последнюю победу против «Уотфорда». Добавим, что в матче не будет участвовать нападающий «чаек» Браун Исайя – «Челси» не позволил играть «своим».

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Наш выбор – «Брайтон» не забьет за 1,55. После «Эвертона» не станем рисковать со ставками типа «победит и не пропустит», а вот остановиться на второй части этого прогноза вполне имеет смысл.

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