В рамках турнира АСА 181 2 ноября пройдет титульный поединок Григора Матевосяна и Эльмара Гасанова в полутяжелом весе. Начало — 22:40 (мск). Ставка и прогноз на матч Матевосян — Гасанов, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Григор Матевосян

Турнирное положение: Григор бывший претендент на титул АСА в полутяжелом дивизионе. На текущий момент боец располагается на второй строчке в ростере в этой весовой.

Последние бои: За 5 предыдущих поединков Матевосян одержал 4 победы и уступил лишь раз. Случилось это в рамках полуфинала Гран-при в противостоянии с Муслимом Магомедовым. Тогда Григор потерпел поражение единогласным решением судей.

Состояние бойца: Григор пребывает в неплохой форме. Он уже зачистил почти весь ростер полутяжелого дивизиона за исключением Муслима Магомедова, которому в своей карьере проиграл дважды. Неплохая борьба в клинче у сетки, тяжелый удар и внушительная стойкость делают Матевосяна трудным соперником абсолютно для любого бойца.

Эльмар Гасанов

Турнирное положение: Гасанов располагается на седьмой строчке в рейтинге полутяжелого дивизиона АСА. Причем путь от дебютанта до претендента на титул у представителя Азербайджана на занял один год.

Последние бои: Путевку в финал Гран-при Эльмару подарил предыдущий поединок с Хорхе Гонсалесом. Тогда азербайджанский боец одержал яркую победу нокаутом в первом раунде. Всего же за 7 поединков у Гасанова было только одно поражение и 6 выигрышей.

Состояние бойца: Гасанов очень методичный и тактически грамотный боец. Но порой ему не хватает ударной мощи. Из шести предыдущих викторий только раз он выиграл нокаутом, который пришелся на тот самый полуфинал.

При этом стоит отметить не менее внушительную стойкость, чем у соперника и невероятную волю к победе.

Статистика для ставок

За 7 последних поединков у Гасанова было только одно поражение и 6 выигрышей

За 5 предыдущих поединков Матевосян одержал 4 победы и уступил лишь раз

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Григор Матевосян в грядущем чемпионском противостоянии идет фаворитом у букмекеров. На его победу можно поставить за 1.38, тогда как на успех Гасанова можно сделать ставку за 2.90.

Прогноз: Матевосян более опытный боец, но этот поединок не станет для него легкой прогулкой. Гасанов умеет драться так, что любой его соперник в противостоянии с ним выглядит не лучшим образом. Он грамотно распределяет силы на всей дистанции и умело сушит бои. Григор хоть и фаворит, но раннего финиша в таком бою ожидать точно не стоит.

Ставка: Тотал больше 2,5 за 1.55.