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    Матевосян не оставит шансов Гасанову в титульном бою?

    Матевосян — Гасанов. Ставка (к. 1.55) и прогноз на ММА, АСА 181, 2 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Матевосян — Гасанов
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    Григор Матевосян
    В рамках турнира АСА 181 2 ноября пройдет титульный поединок Григора Матевосяна и Эльмара Гасанова в полутяжелом весе. Начало — 22:40 (мск). Ставка и прогноз на матч Матевосян — Гасанов, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Григор Матевосян

    Турнирное положение: Григор бывший претендент на титул АСА в полутяжелом дивизионе. На текущий момент боец располагается на второй строчке в ростере в этой весовой.

    Последние бои: За 5 предыдущих поединков Матевосян одержал 4 победы и уступил лишь раз. Случилось это в рамках полуфинала Гран-при в противостоянии с Муслимом Магомедовым. Тогда Григор потерпел поражение единогласным решением судей.

    Состояние бойца: Григор пребывает в неплохой форме. Он уже зачистил почти весь ростер полутяжелого дивизиона за исключением Муслима Магомедова, которому в своей карьере проиграл дважды. Неплохая борьба в клинче у сетки, тяжелый удар и внушительная стойкость делают Матевосяна трудным соперником абсолютно для любого бойца.

    Эльмар Гасанов

    Турнирное положение: Гасанов располагается на седьмой строчке в рейтинге полутяжелого дивизиона АСА. Причем путь от дебютанта до претендента на титул у представителя Азербайджана на занял один год.

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    • Последние бои: Путевку в финал Гран-при Эльмару подарил предыдущий поединок с Хорхе Гонсалесом. Тогда азербайджанский боец одержал яркую победу нокаутом в первом раунде. Всего же за 7 поединков у Гасанова было только одно поражение и 6 выигрышей.

    Состояние бойца: Гасанов очень методичный и тактически грамотный боец. Но порой ему не хватает ударной мощи. Из шести предыдущих викторий только раз он выиграл нокаутом, который пришелся на тот самый полуфинал.

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    При этом стоит отметить не менее внушительную стойкость, чем у соперника и невероятную волю к победе.

    Статистика для ставок

    • За 7 последних поединков у Гасанова было только одно поражение и 6 выигрышей

    • За 5 предыдущих поединков Матевосян одержал 4 победы и уступил лишь раз

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Григор Матевосян в грядущем чемпионском противостоянии идет фаворитом у букмекеров. На его победу можно поставить за 1.38, тогда как на успех Гасанова можно сделать ставку за 2.90.

    Прогноз: Матевосян более опытный боец, но этот поединок не станет для него легкой прогулкой. Гасанов умеет драться так, что любой его соперник в противостоянии с ним выглядит не лучшим образом. Он грамотно распределяет силы на всей дистанции и умело сушит бои. Григор хоть и фаворит, но раннего финиша в таком бою ожидать точно не стоит.

    Ставка: Тотал больше 2,5 за 1.55.

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    Матевосян — Гасанов: прогноз, ставка (1.55), статистика, коэффициенты матча 02.11.2024. Прогнозы на бои. Матевосян не оставит шансов Гасанову в титульном бою?
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