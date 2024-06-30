В рамках турнира UFC 303 30 июня пройдет поединок Мартина Будая и Андрея Орловского в тяжелом весе. Начало — 02:10 (мск). Ставка и прогноз на матч Будай — Орловский, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Мартин Будай

Турнирное положение: Мартин Будай только прокладывает себе дорогу в топ-15 тяжей. Он посредственный середняк дивизиона без титульных амбиций в данный период.

Последние бои: В активе словацкого бойца 5 поединков в промоушене. На его счету 4 победы и одно поражение. В предыдущем поединке он уступил техническим нокаутом во втором раунде восходящей звезде дивизиона Шамилю Газиеву. До этого Будай одолел сабмишном в первом раунде Джоша Парисяна.

Состояние бойца: Мартин явно еще не вышел на свой пик. У него довольно неплохая борцовская база. Но пока что словак способен конкурировать с представителями второго эшелона и ветеранами. Главная проблема Будая — плохая выносливость. Выдыхается этот боец очень быстро.

Андрей Орловский

Турнирное положение: Орловский — экс-чемпион тяжелого дивизиона UFC. Но с годами Андрей выпал из топ-15 и даже не был близок к возвращению туда. Сейчас 45-летний ветеран и вовсе стоит на грани вылета из промоушена.

Последние бои: До апреля 2022 года Орловский шел на серии из четырех выигранных поединков кряду. Но далее он стремительно пошел на спад. Сейчас у Андрея серия из трех поражений. В предыдущем противостоянии он уступил единогласным решением судей Вальдо Кортесу-Акосте.

Состояние бойца: Орловскому уже пора завершать карьеру. В нынешних реалиях Андрей мало кого способен победить — только неопытных бойцов, которые являются трамплином для новичков и восходящих звезд.

Все упирается в физические кондиции, а также не самые выдающиеся габариты экс-чемпиона.

Статистика для ставок

У Будая 4 победы в последних пяти боях в UFC

Орловский проиграл последних 3 боя

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Экс-чемпион Андрей Орловский идет у букмекеров андердогом. На его победу можно поставить за 3.00. На успех Мартина Будая, считающегося фаворитом, предлагают сделать ставку за 1.41.

Прогноз: Орловский в нынешних реалиях не выглядит конкурентоспособным. Уж слишком много проблем, начиная от возраста и заканчивая защитой от тейкдаунов. Будай может закончить этот бой, когда захочет. Может сыграть как в долгую, так и попытаться оформить быстрый сабмишн.

Ставка: Победа Мартина Будая за 1.45.