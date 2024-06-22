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    Шара Буллет одержит вторую викторию в UFC?

    Магомедов — Троколи. Ставка (2.45) и прогноз на ММА, UFC Saudi Arabia, 22 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Магомедов — Троколи
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    Шарабутдин Магомедов (слева)
    В рамках турнира UFC Saudi Arabia 22 июня пройдет поединок Шарабутдина Магомедова и Антонио Троколи в среднем весе. Начало — 21:00 (мск). Магомедов — Троколи: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Шарабутдин Магомедов

    Турнирное положение: Шара Булетт — вчерашний дебютант в UFC. Он доказал, что способен конкурировать со середняками дивизиона и теперь руководство лиги продвигает его вверх по карьерной лестнице.

    Последние бои: В своей карьере Шарабутдин не потерпел ни единого поражения. На его счету 12 выигранных поединков. А дебют в UFC в октябре прошлого года на турнире в Абу-Даби для него завершился победой единогласным решением судей над Бруно Силвой.

    Состояние бойца: Дагестанец является ярко выраженным ударником. У него хорошая база муай-тай, но есть проблемы в партере. Впрочем, на этот раз его свели в клетке с таким же ударником, как и он сам. А значит, у Магомедова не должно возникнуть проблем.

    Антонио Троколи

    Турнирное положение: Для Антонио это будет первый поединок в UFC. Данный боец подписал контракт с промоушеном еще 2 года назад, однако по разным обстоятельствам так и не успел дебютировать.

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  • 11/06/2024

    • Последние бои: За 6 предыдущих поединков в активе бразильского бойца 3 победы и 3 поражения. Результат еще одного поединка у Троколи не засчитан из-за нарушения правил в рамках противостояния претендентской серии Даны Уайта.

    Состояние бойца: Антонио является представителем БЖЖ. Но в стойке у данного бойца достаточно много проблем. Не стоит забывать, что Троколи не выступал почти 3 года по ММА. И такой простой перед противостоянием со столь сильным соперником однозначно скажется на результате.

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    Да и как показал 2024 год, Жоилтон все еще способен прогрессировать.

    Статистика для ставок

    • За 6 предыдущих поединков в активе Троколи 3 победы и 3 поражения

    • Шара Буллет выиграл все 12 боев в ММА

    Прогноз и ставка

    Коэффициент букмекеров: Шара Буллет в этом противостоянии считается явным фаворитом. На его победу можно поставить за 1.10. На успех Троколи букмекеры дают коэффициент 7.55.

    Прогноз: Троколи — стилистически удобный соперник для Магомедова. Класс россиянина, как бойца ММА, гораздо выше. Не исключено, что бразилец пойдет за тейкдауном в начале боя, но пропустит встречный апперкот или колено и будет нокаутирован. Тем более, что в Саудовской Аравии у Шары Буллета будет большая поддержка и он точно хочет показать яркое выступление.

    Ставка: Тотал меньше 1,5 за 2.45.

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    Магомедов — Троколи. В рамках турнира UFC Saudi Arabia 22 июня пройдет поединок Шарабутдина Магомедова и Антонио Троколи в среднем весе. Начало — 21:00 (мск). / Ставка и прогноз на матч Магомедов — Троколи с коэффициентом 2.45.
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