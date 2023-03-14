В данном экспрессе поставим на ответные поединки 1/8 финала Лиги чемпионов, а также на одну игру английского Чемпионшипа. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Манчестер Сити» — «РБ Лейпциг»

Футбол. Лига чемпионов

В первом поединке этих команд, который прошел три недели тому назад в Германии, победитель определен не был — 1:1. И после того матча «горожане» выиграли все последующие четыре встречи.

В этот удачный период они продвинулись по сетке в Кубке Англии, а также выиграли три игры чемпионата страны с общим счетом 7:1 и продолжают погоню за «Арсеналом», от которого отстают на пять пунктов.

«Быки» после той игры были не столь успешны, как предстоящий соперник. Они провели три поединка в чемпионате Германии, где уступили на выезде дортмундской «Боруссии» 1:2.

А другие два поединка на своем поле выиграли. В преддверии этого матча «Лейпциг» разгромил «Боруссию» М со счетом 3:0. В турнирке Бундеслиги клуб идет третьим, но сильно отстав от лидера, а вот конкуренты поджимают.

На своем поле немцы еще смогли устоять против грозного соперника, но на выезде они вряд ли смогут избежать поражения, учитывая тот факт, как неуверенно они действуют вдали от дома.

Ставка: победа «Ман Сити» с форой (-1) за 1.59.

«Порту» — «Интер»

Футбол. Лига чемпионов

«Интер» в первом поединке этих коллективов смог одержать минимальную домашнюю викторию со счетом 1:0, забив единственный гол почти в самом конце игры.

И после данного фиаско «Порту» проиграл еще один матч на внутренней арене, где он вряд ли сможет зацепиться за золотые медали. Последующие же две встречи «драконы» выиграли, но каждый раз пропускали.

«Нерадзурри» выступили после того матче еще хуже, чем португальцы. За три поединка в чемпионате Италии они добыли домашнюю викторию и дважды уступили в выездных поединках.

В преддверии этой игры миланцы проиграли скромной «Специи» со счетом 1:2, тем самым очень сильно усложнив себе жизнь в свете борьбы за то, что бы финишировать в топ-4.

Результат первой игры обязывает португальцев идти вперед, чем должны воспользоваться итальянцы. В общем, ждем обмена голами.

Ставка: обе забьют — да 1.77.

«Уотфорд» — «Бирмингем»

Футбол. Чемпионат Англии

«Уотфорд» разместился в середине турнирной таблицы Чемпионшипа, отставая от зоны плей-офф на шесть пунктов, которые еще вполне возможно отыграть за оставшиеся туры.

«Шмели» смогли выиграть только один поединок за прошедшие пять, а в трех последних они раз сыграли вничью и дважды проиграли. Одно из фиаско было в прошлом игровом дне в гостях от КПР 0:1.

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«Бирмингем» плетется в нижней части турнирной таблицы второго английского дивизиона, но вылет команде не грозит, так как она опережает опасную зону на десять баллов.

В минувшем туре «синие» смогли обыграть дома 2:0 соседа по турнирке «Ротерхэм». Тем самым они прервали свою 5-матчевую серию без побед, в которой четыре раза уступали.

Обе команды в своем последнем отрезке не впечатляют, но фактор своего поля должен «шершням» помочь добыть три пункта.

Ставка: победа «Уотфорда» за 1.83.

Общий коэффициент — 5.15.