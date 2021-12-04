В экспрессе на субботу рассматриваем предстоящие матчи с участием «Манчестер Сити», «Милана» и «Байера». На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Уотфорд» — «Манчестер Сити»

Футбол. Чемпионат Англии

«Манчестер Сити» продолжает погоню за «Челси». Отставание на данный момент составляет всего лишь одно очко.

«Ман Сити» выиграл четыре предыдущих матча в АПЛ, обыграв по очереди «Манчестер Юнайтед», «Эвертон», «Вест Хэм» и «Астон Вилла». Больше двух мячей команда Хосепа Гвардиолы забила только «Эвертону» (3:0), остальные получили от чемпиона по два гола.

«Уотфорд» с приходом Клаудио Раньери стал играть заметно бодрее, но результаты пока все равно не радуют. В последних пяти матчах у хозяев четыре поражения. Хотя на этой неделе «Уотфорд» едва не отобрал очки у «Челси».

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Скорее всего, «Ман Сити» снова забьет два-три мяча и продлит серию побед до пяти матчей.

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» + тотал матча больше 2,5 за 1.61.

«Байер» — «Гройтер Фюрт»

Футбол. Чемпионат Германии

«Байер» сыграет против худшей команды Бундеслиги. И единственный вопрос заключается в том, сколько мячей пропустит «Гройтер Фюрт» в предстоящем матче.

В 13-ти предыдущих турах «Гройтер Фюрт» набрал всего лишь одно очко. Еще в августе команда Штефана Ляйтля сыграла вничью с «Арминией». До и после были только поражения.

В такой ситуации совсем неудивительно, что именно у «Гройтер Фюрта» худшая оборона. Будущий соперник «Байера» пропустил уже 39 мячей.

В общем, для «Байера» этот шикарный шанс набрать три очка и закрепиться в топ-4. К слову, больше «фармацевтов» в текущем чемпионате забили только «Бавария» и дортмундская «Боруссия».

Ставка: тотал «Байера» больше 2,5 за 1.73.

«Милан» — «Салернитана»

Футбол. Чемпионат Италии

«Милан» тоже ждет встреча с не самым сильным соперником. «Салернитана» на данный момент выглядит главным претендентом на вылет из Серии.

Клуб из Салерно идет последним, набрав в 15-ти матчах лишь восемь очков. В пяти предыдущих матчах у «Салернитаны» четыре поражения и ничья.

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«Милан» после двух неприятных поражений от «Фиорентины» и «Сассуоло» разгромил «Дженоа» (3:0). В Генуе один из голов забил 40-летний Златан Ибрагимович.

В матче с такой командой «Милан» наверняка забьет больше двух мячей. Оборона «Салернитаны» оказалась не готова к игре на таком уровне.

Ставка: тотал «Милана» больше 2,5 за 1.93.

Общий коэффициент — 5.37.