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    Очередная победа «Брюгге» и голы в Лиссабоне

    Экспресс дня 24 сентября. Прогнозы и ставки на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 24 сентября
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    «Брюгге» лидирует в чемпионате Бельгии после восьми туров
    В новом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах Бельгии, Португалии и Турции. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Брюгге» — «Хеверли Лувен»

    Футбол. Чемпионат Бельгии

    У «Брюгге» в конце августа был ужасный матч против «Гента», завершившийся сокрушительным поражением со счетом 1:6. Но время показало, что это было всего лишь досадное недоразумение.

    После этого «Брюгге» провел три классных матча. В одном из них бельгийский чемпион сыграл вничью с «Пари Сен-Жермен» (1:1) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Да, эти люди остановили Месси, Неймара и Мбаппе.

    А в чемпионате команда Филиппа Клемана одержала победы над «Остенде» и «Шарлеруа». Так что прямо сейчас «Брюгге» в порядке.

    В отличие от «Хеверли», который после восьми туров занимает предпоследнее место. Будет очень странно, если хозяева не смогут набрать три очка в этой игре.

    Ставка: победа «Брюгге» с форой (-1,5) за 1.79.

    «Спортинг» — «Маритиму»

    Футбол. Чемпионат Португалии

    «Спортинг» после шести туров занимает в турнирной таблице третье место, находясь позади «Бенфики» и «Порту». В принципе, можно сказать, что действующий чемпион готов к защите титула.

    Немного смутить мог разве что матч против «Аякса» в Лиге чемпионов. «Спортинг» проиграл на своем поле лучшей команде Нидерландов со счетом 1:5.

    В чемпионате лиссабонский клуб еще ни разу не пропускал больше одного мяча.

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    У «Маритиму» на данный момент шесть очков. При этом свою единственную победу команда одержала как раз в гостях, обыграв «Белененсеш».

    С одной стороны, есть явный фаворит, но при этом есть подозрение, что «Маритиму» свой гол в этой игре тоже забьет.

    Ставка: обе команды забьют за 2.08.

    «Алтай» — «Бешикташ»

    Футбол. Чемпионат Турции

    «Бешикташ» еще ни разу не проигрывал в новом чемпионате. Клуб из Стамбула одержал четыре победы и дважды сыграл вничью.

    В недавнем матче «Бешикташ» поделил очки с «Адана Демирспор», за который с этого сезона выступает скандалист Марио Балотелли. Итальянец, к слову, тоже отличился в этой игре.

    Все прогнозы на футбол

    На поле «Алтая» у «Бешикташа», скорее всего, тоже будут проблемы. Хозяева занимают четвертое место, набрав в шести матчах 12 очков. В среднем за матч «Алтай» забивает два мяча.

    Так что лучше поставить на голы, а не на фаворита. У «Бешикташа» впереди матч в Лиге чемпионов, а это, как правило, влияет на настрой команды.

    Ставка: обе команды забьют за 1.72.

    Общий коэффициент — 7.14.

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    Экспресс дня 24 сентября: прогноз, ставка (7.14), статистика, коэффициенты матча 24.09.2021. Экспресс. Очередная победа «Брюгге» и голы в Лиссабоне
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