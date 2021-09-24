В новом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах Бельгии, Португалии и Турции. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Брюгге» — «Хеверли Лувен»

Футбол. Чемпионат Бельгии

У «Брюгге» в конце августа был ужасный матч против «Гента», завершившийся сокрушительным поражением со счетом 1:6. Но время показало, что это было всего лишь досадное недоразумение.

После этого «Брюгге» провел три классных матча. В одном из них бельгийский чемпион сыграл вничью с «Пари Сен-Жермен» (1:1) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Да, эти люди остановили Месси, Неймара и Мбаппе.

А в чемпионате команда Филиппа Клемана одержала победы над «Остенде» и «Шарлеруа». Так что прямо сейчас «Брюгге» в порядке.

В отличие от «Хеверли», который после восьми туров занимает предпоследнее место. Будет очень странно, если хозяева не смогут набрать три очка в этой игре.

Ставка: победа «Брюгге» с форой (-1,5) за 1.79.

«Спортинг» — «Маритиму»

Футбол. Чемпионат Португалии

«Спортинг» после шести туров занимает в турнирной таблице третье место, находясь позади «Бенфики» и «Порту». В принципе, можно сказать, что действующий чемпион готов к защите титула.

Немного смутить мог разве что матч против «Аякса» в Лиге чемпионов. «Спортинг» проиграл на своем поле лучшей команде Нидерландов со счетом 1:5.

В чемпионате лиссабонский клуб еще ни разу не пропускал больше одного мяча.

У «Маритиму» на данный момент шесть очков. При этом свою единственную победу команда одержала как раз в гостях, обыграв «Белененсеш».

С одной стороны, есть явный фаворит, но при этом есть подозрение, что «Маритиму» свой гол в этой игре тоже забьет.

Ставка: обе команды забьют за 2.08.

«Алтай» — «Бешикташ»

Футбол. Чемпионат Турции

«Бешикташ» еще ни разу не проигрывал в новом чемпионате. Клуб из Стамбула одержал четыре победы и дважды сыграл вничью.

В недавнем матче «Бешикташ» поделил очки с «Адана Демирспор», за который с этого сезона выступает скандалист Марио Балотелли. Итальянец, к слову, тоже отличился в этой игре.

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На поле «Алтая» у «Бешикташа», скорее всего, тоже будут проблемы. Хозяева занимают четвертое место, набрав в шести матчах 12 очков. В среднем за матч «Алтай» забивает два мяча.

Так что лучше поставить на голы, а не на фаворита. У «Бешикташа» впереди матч в Лиге чемпионов, а это, как правило, влияет на настрой команды.

Ставка: обе команды забьют за 1.72.

Общий коэффициент — 7.14.