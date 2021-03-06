В субботнем экспрессе рассмотрим по одному матчу из Бундеслиги, чемпионата Украины и Серии А.

«Фрайбург» — «Лейпциг»

Футбол. Чемпионат Германии. 24-й тур

Шансы «Лейпцига» на чемпионский титул еще в конце января казались призрачными, отставание от «Баварии» увеличивалось с каждым туром. Команда Юлиана Нагельсманна ужасно провела первый месяц 2021 года, но чуть позже случился спад и у главного конкурента. А «Лейпциг», напротив, начал побеждать, и прямо сейчас находится на расстоянии двух очков от действующего чемпиона, который в этом туре сыграет с дортмундской «Боруссией».

Победная серия «Лейпцига» в Бундеслиге составляет пять матчей. В прошлом туре команда Нагельсманна провела невероятный матч с «Боруссией» из Менхенгладбаха. Уступая 0:2 уже в середине первого тайма, «Лейпциг» в итоге совершил мощнейший камбэк — 3:2.

«Фрайбург» тоже продолжает регулярно набирать очки. Например, на прошлой неделе команда Кристиана Штрайха увезла три очка из Леверкузена, а в начале февраля выиграла на своем поле у дортмундской «Боруссии». Так что в предстоящем матче в плане исхода возможно абсолютно все, вплоть до победы хозяев.

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Соответственно, в таком матче уместно поставить на голы.

Ставка: обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.05.

«Олимпик» — «Шахтер»

Футбол. Чемпионат Украины. 17-й тур

С «Шахтером» что-то не то. В первых шести матчах после зимней паузы донецкий клуб одержал только три победы. Две из них в Лиге Европы над «Маккаби». Но даже в этих матчах «Шахтер» выглядел далеко не лучшим образом. Особенно это касается ответной встречи. В Киеве «Маккаби» мог запросто побеждать, но чемпиону Украины повезло.

Ранее на этой неделе «Шахтер» вылетел из Кубка Украины, сенсационно проиграв «Агробизнесу» из первого дивизиона. Но самым болезненным стало поражение от луганской «Зари» в прошлом туре УПЛ. Соперник забил единственный гол на последней минуте компенсированного времени. К тому же, «Заря» последние 15 минут провела в меньшинстве.

Отставание «Шахтера» от «Динамо» в таблице УПЛ составляет четыре очка. Пока не очень критично, но по игре команда Луиша Каштру совсем не впечатляет, бразильцы явно расслабились. И все же с «Олимпиком» у «Шахтера» не должно возникнуть проблем. Разница в классе просто колоссальная.

Ставка: тотал «Шахтера» больше 2,5 за 2.01.

«Специя» — «Беневенто»

Футбол. Чемпионат Италии. 26-й тур

В Серии А состоится встреча соседей по турнирной таблице. «Специя» сейчас 15-я, а «Беневенто» — 16-й. При этом у обеих команд по 25 очков. Но есть один существенный момент: «Специя» последний раз побеждала в середине февраля, когда без особых проблем разобралась дома с «Миланом», тогда как «Беневенто» не выигрывал уже ровно два месяца.

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За это время у «Беневенто» было парочку бодрых матчей, которые завершились вничью. Например, с «Ромой». Но в целом можно легко сделать вывод, что команду Филиппо Индзаги ждет «увлекательная» борьба за место в элитном дивизионе.

Матч первого круга между этими командами завершился разгромной победой «Специи». И можно не удивляться, если и в предстоящей игре будет что-то подобное.

Ставка: тотал «Специи» больше 1,5 за 2.02.

Общий коэффициент — 8.32.