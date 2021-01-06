Экспресс дня 6 января. Прогнозы и ставки на футбол

Традиционный экспресс из трех матчей на матчи чемпионатов Испании, Италии и Франции.

«Атлетик» — «Барселона»

Футбол. Чемпионат Испании. Примера. 2-й тур

В данный момент «Атлетик» с 21 набранным очком в турнирной таблице Примеры занимает всего девятое место, существенно отставая от зоны еврокубков.

«Баски» в текущем чемпионате уже восемь раз проиграли, еще шесть матчей они выиграли и трижды сыграли вничью. Несколько дней тому назад клуб из Бильбао в родных стенах обыграл «Эльче» (1:0), а туром ранее он также дома уступил «Реала Сосьедад» с таким же счетом.

«Барселона» неудачно выступает в текущем испанском первенстве. Сейчас каталонцы находятся на пятой позиции в турнирной таблице, проигрывая лидеру уже десять пунктов.

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В текущем розыгрыше Примере «сине-гранатовые» одержали восемь викторий при четырех ничьих и поражениях поражения. В прошлом туре они на выезде минимально обыграли «Уэску» (1:0), а матчем ранее была домашняя мировая с «Эйбаром» (1:1).

«Барсе» традиционно трудно даются матчи в Бильбао, поэтому ставим в данном поединке на хозяев с форой.

Ставка: победа «Атлетика» с форой +1 за 1.55.

«Милан» — «Ювентус»

Футбол. Чемпионат Италии. Серия А. 16-й тур

«Милан» с 37 набранными очками после 15 туров возглавляет турнирную таблицу Серии А, однако второй «Интер» опережает всего лишь на один балл.

«Россонери» в чемпионате пока никому не уступали, выиграв 11 встреч при четырех мировых исходах. В первом поединке 2021 года миланцы добились победы на выезде над «Беневенто» (2:0), играя большую часть поединка в меньшинстве.

«Ювентус» перед стартом данного тура в турнирной таблице занимает только пятое место, отставая от «Милана» уже на десять баллов, но имеет одну игру в запасе.

«Старая синьора» в текущей Серии А потерпела только одно поражение, когда в конце декабря дома уступила «Фиорентине» со счетом 0:3, а еще на ее счету шесть ничейных исходов и семь побед. В минувшем туре туринцы в родных стенах разгромили «Удинезе» — 4:1.

Обе команды в этом чемпионате хорошо выглядят в атаке, так что вполне можно ожидать в данной встрече обмена голами.

Ставка: обе забьют: да за 1.58.

«Сент-Этьен» — ПСЖ

Футбол. Чемпионат Франции. Лиги 1. 18-й тур

«Сент-Этьен» в текущем розыгрыше Лиги 1 плетется во второй половине турнирной таблицы. Сейчас команда располагается на 14 строчке, уступая даже девятому месту уже девять очков.

«Зеленые» одержали всего четыре победы, шесть раз сыграли вничью и потерпели семь поражений. Отметим, что они не уступают уже в шести играх подряд, правда, добыв за этот период всего одну викторию.

ПСЖ в турнирной таблице Лиги 1 занимает третью позицию, отставая от дуэта лидеров на одно очко. Напомним, что на тренерском мостике парижан накануне произошла рокировка. Вместо Тухеля пришел Почеттино.

Столичный коллектив в этом чемпионате уже четырежды терпел поражения, а также дважды расходился миром и в 11 поединках выигрывал. В своей последней проведенной игре он дома разгромил «Страсбур» (4:0), а перед этим расписал выездную мировую с «Лиллем» — 0:0.

Ожидаем, что с новым наставником ПСЖ добудет три очка в предстоящем поединке.

Ставка: победа ПСЖ за 1.40.

Общий коэффициент — 3.42. 0