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    Чемпионат Никарагуа — единственная отрада скучного понедельника

    Экспресс дня 30 марта. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз на Экспресс дня 30 марта
    Мужчина с флагом Никарагуа
    Понедельник, 30 марта, не будет богатым на спортивные события. Любители футбола могут рассчитывать только на чемпионат Никарагуа, матчи которого начнутся поздно ночью по Москве.

    «Халапа» — «Хувентус Манагуа»

    Футбол. Чемпионат Никарагуа. 12-й тур

    «Халапа» и «Хувентус Манагуа» — соседи по турнирной таблице в чемпионате Никарагуа, которых разделяют всего два балла.

    И все же «Халапу» выделяет то, что она отлично играет на своем поле, где одержала четыре победы в пяти сыгранных матчах.

    Да, преимущественно «Халапа» обыгрывала соперников из нижней части турнирной таблицы, но недавняя ничья с лидером ФК «Манагуа» (1:1) вселяет оптимизм.

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    Поскольку «Хувентус» сложно назвать выездной командой, поставим на хозяев с нулевой форой.

    Ставка: победа «Халапы» с форой 0 за 1.77.

    «Ферретти» — «Чинандега»

    Футбол. Чемпионат Никарагуа. 12-й тур

    В еще одном матче чемпионата Никарагуа сыграют «Ферретти» и «Чинандега», набравшие 15 и 12 очков соответственно в нынешнем сезоне.

    Фаворитами считаются хозяева, даже несмотря на тот факт, что они потерпели три поражения подряд.

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    Дело в том, что «Чинандега» в трех последних турах тоже не блещет — один набранный балл, да и то в противостоянии с аутсайдером.

    И все же вряд ли класс команд настолько разнится, чтобы кто-то имел подавляющее преимущество. Возьмем низовой тотал, так как обе команды не блещут результативностью.

    Ставка: тотал голов меньше 3,5 за 1.55.

    «Минские Зубры» — «U17»

    Хоккей. Высшая лига Белоруссии. Финал плей-офф

    Финальная серия в Высшей лиге Белоруссии, которая проводится до четырех побед, уже вышла интригующей.

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    На данный момент в серии ведут более молодые игроки «U17» 3-2, но есть все поводы полагать, что мы увидим решающий седьмой поединок.

    Дело в том, что накануне «Минские Зубры» в гостях разгромили соперника со счетом 5:2, показав, что сдаваться не собираются.

    В шестом матче ждем от «Зубров» такого же настроя, поэтому верим, что они не проиграют, по крайней мере в основное время.

    Ставка: победа «Минских Зубров» с форой 0 за 1.55.

    Общий коэффициент — 4.25. 0

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    Экспресс дня 30 марта. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.25
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