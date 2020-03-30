Экспресс дня 30 марта. Прогнозы и ставки на футбол

Понедельник, 30 марта, не будет богатым на спортивные события. Любители футбола могут рассчитывать только на чемпионат Никарагуа, матчи которого начнутся поздно ночью по Москве.

«Халапа» — «Хувентус Манагуа»

Футбол. Чемпионат Никарагуа. 12-й тур

«Халапа» и «Хувентус Манагуа» — соседи по турнирной таблице в чемпионате Никарагуа, которых разделяют всего два балла.

И все же «Халапу» выделяет то, что она отлично играет на своем поле, где одержала четыре победы в пяти сыгранных матчах.

Да, преимущественно «Халапа» обыгрывала соперников из нижней части турнирной таблицы, но недавняя ничья с лидером ФК «Манагуа» (1:1) вселяет оптимизм.

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Поскольку «Хувентус» сложно назвать выездной командой, поставим на хозяев с нулевой форой.

Ставка: победа «Халапы» с форой 0 за 1.77.

«Ферретти» — «Чинандега»

Футбол. Чемпионат Никарагуа. 12-й тур

В еще одном матче чемпионата Никарагуа сыграют «Ферретти» и «Чинандега», набравшие 15 и 12 очков соответственно в нынешнем сезоне.

Фаворитами считаются хозяева, даже несмотря на тот факт, что они потерпели три поражения подряд.

Дело в том, что «Чинандега» в трех последних турах тоже не блещет — один набранный балл, да и то в противостоянии с аутсайдером.

И все же вряд ли класс команд настолько разнится, чтобы кто-то имел подавляющее преимущество. Возьмем низовой тотал, так как обе команды не блещут результативностью.

Ставка: тотал голов меньше 3,5 за 1.55.

«Минские Зубры» — «U17»

Хоккей. Высшая лига Белоруссии. Финал плей-офф

Финальная серия в Высшей лиге Белоруссии, которая проводится до четырех побед, уже вышла интригующей.

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На данный момент в серии ведут более молодые игроки «U17» 3-2, но есть все поводы полагать, что мы увидим решающий седьмой поединок.

Дело в том, что накануне «Минские Зубры» в гостях разгромили соперника со счетом 5:2, показав, что сдаваться не собираются.

В шестом матче ждем от «Зубров» такого же настроя, поэтому верим, что они не проиграют, по крайней мере в основное время.

Ставка: победа «Минских Зубров» с форой 0 за 1.55.

Общий коэффициент — 4.25. 0