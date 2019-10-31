Экспресс дня 31 октября. Прогнозы и ставки на футбол

31 октября пройдут поединки 1/8 финала Кубка России, а в Италии и Испании состоятся матчи очередных туров.

«Спартак» — «Ростов»

Футбол. Кубок России. 1/8 финала

«Спартак» под руководством Доменико Тедеско в двух матчах РПЛ набрал четыре очка при этом сумев сохранить свои ворота на замке.

После невзрачного домашнего поединка с «Рубином» (0:0), затем «красно-белые» разгромили в гостях в столичном дерби «Локомотив» (3:0) и поднялись на седьмое место в РПЛ.

После провала в Питере в игре с «Зенитом» (1:6), «Ростов» затем дома обыграл «Сочи» (2:0) в южном дерби и занимает второе место в РПЛ с отставание в три очка от лидера чемпионата.

Отметим, что поражение от питерцев является единственным за последние пять встреч. Четыре другие поединка «желто-синие» выиграли.

Прогнозируем, что с новым наставником «Спартак» сможет одолеть «Ростов» и выйдет в четвертьфинал турнира.

Ставка: проход «Спартака» за 1.59.

«Милан» — СПАЛ

Футбол. Чемпионат Италии. Серия А. 10-й тур

Миланский коллектив переживает сейчас не лучшие свои времена. После девяти туров итальянского первенства на счету у «россонери» 10 очков и 13-я позиция. Зону вылета они опережают всего на три балла.

За последние пять игр «красно*черные» смогли выиграть только одну игру (одолели в гостях «Дженоа» — 2:1), после чего упустили викторию над «Лечче» (2:2) и уступили в Риме «Роме» — 1:2.

СПАЛ по итогам девяти матчей в текущей Серии А заработал только семь очков, с которыми находится в зоне вылета, на 19-м месте.

У клуба из Феррары такая же статистика в последних трех встречах, как и у его предстоящего соперника (поражение, ничья и победа). В своей последней игре он дома расписал мировую с «Наполи» (1:1).

«Милан» не смотря на все свои проблемы должен брать три очка в игре с аутсайдером первенства.

Ставка: победа «Милана» за 1.50.

«Хетафе» — «Гранада»

Футбол. Чемпионат Испании. Примера. 11-й тур

«Хетафе» после 10 туров Примеры набрал 13 баллов и занимает 11 место в турнирной таблице, отставая от зоны еврокубков на пять очков.

«Синие» проиграли в своих последних матчах. Сперва они уступили дома «Базелю» 0:1 в Лиге Европы, а затем были повержены «Севильей» 0:2 в Ла Лиге.

«Гранада» — открытие этого сезона в Примере. После возвращение в элиту испанского футбола команда идет в лидерах чемпионата. На данный момент она с 20 очками вторая.

Свои два последних поединка «красно-белые» выиграли дома по 1:0, поочередно одолев «Осасуну» и «Бетис».

«Хетафе» на своем поле играет неплохо, редко отпуская с тремя баллами даже лидеров. Предлагаем поставить — 1Х.

Ставка: 1Х за 1.22.

Общий коэффициент — 2.90. 0