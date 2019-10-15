Экспресс дня 15 октября. Прогнозы и ставки на футбол

Лихтенштейн — Италия
Футбол. Отборочный турнир Евро-2020
Сборная Лихтенштейна выполнила задачу на этот отборочный турнир, набрав два очка. Эти баллы альпийцы заработали в выездной игре с Грецией (1:1) и в домашней с Арменией (1:1) накануне.
Своему предстоящему противнику лихтенштейнцы проиграли в гостях со счетом 0:6.
Команда Италии в прошлом туре оформила свой выход в финальную часть чемпионата Европы, переиграв в на своей территории сборную Греции со счетом 2:0.
В этой квалификационной компании итальянцы выиграли все встречи с общим счетом 20:3. На данный момент у аппенинцев 11-матчевая беспроигрышная серия, где они девять из них выиграли.
Сборная Италии продолжит победное шествие в этом отборочном турнире. Ставим на «сухую» викторию гостей.
Ставка: Италия победит и не пропустит за 1.42.
Гибралтар — Грузия
Футбол. Отборочный турнир Евро-2020
Гибралтар замыкает группу D, имея в своей копилке ноль очков. При этом «54» не смогли разжиться ни одним забитым мячом, пропустив в свои 16.
Отметим, что гибралтарцы проиграли девять последних встреч с учетом всех турниров, в восьми из них они не смогли распечатать ворота соперников.
У сборной Грузии на счету числится пять зачетных баллов, с которыми она идет четвертой в группе. Шансов на выход в финальную часть Евро-2020 грузину лишились.
Кавказцы в текущем году добыли только одну победу, переиграть как раз своего предстоящего соперника (3:0) дома. Последние три игры они свели вничью, две из них в отборе к ЧЕ (с Данией и Ирландией — по 0:0).
Прогнозируем, что грузинский футболисты добудут три очка в игре с аутсайдером группы.
Ставка: победа сборной Грузии за 1.20.
Израиль — Латвия
Футбол. Отборочный турнир Евро-2020
Национальная команда Израиля имеет призрачные шансы на завоевание путевки на Евро-2020. После семи игр на ее счету восемь очков и отставание от второй Австрии на восемь пунктов, но при игре в запасе.
Израильтяне из последних четырех встреч проиграли в трех из них при одном ничейном результате, который пришелся на домашний матч с Македонией — 1:1.
Латвийская команда полностью провалила этот отборочный цикл, проиграв все семь встреч, забив в них только один гол при 24 пропущенных.
Последнюю свою викторию в официальном матче латвийцы праздновали два года тому назад, когда переиграли на своей территории Андорру со счетом 4:0.
Прогнозируем, что на своем поле сборная Израиля выиграет у Латвии с разницей в несколько мячей.
Ставка: победа сборной Израиля с форой (-1) за 1.24.
Общий коэффициент — 2.11. 0