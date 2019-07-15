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    Сможет ли «Рубин» выстоять в гостях у «Локо»?

    Экспресс дня 15 июля. Прогнозы и ставки на футбол

    Прогноз на Экспресс дня 15 июля
    «Локо» проведет матч первого тура дома
    Сегодня, 15 июля, состоятся футбольные матчи в чемпионатах России, Румынии и Болгарии.

    «Локомотив» — «Рубин»

    Футбол. РПЛ. 1-й тур

    «Локомотив» в прошлом сезоне стал серебряным призером и обладателем Суперкубка России.

    Последний трофей был завоеван недавно в поединке с «Зенитом» — 3:2. Победу москвичам принесли гол Федора Смолова и дубль Алексея Миранчука. Этот трофей стал для «Локо» четвертым за последние три года.

    В летнее межсезонье команду Юрия Семина пополнил Дмитрий Живоглядов, а также клуб выкупил Гжегожа Крыховяка.

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    «Рубин» в прошлом сезоне стал одиннадцатым в турнирной таблице РПЛ. Клуб в итоге покинул Курбан Бердыев, а его место занял Роман Шаронов.

    В рамках предсезонной подготовки казанцы уступили «Нефтехимику» (1:2) и «Нижнему Новгороду» (0:1), а также были разгромлены ЦСКА (0:4). Также удалось обыграть «Мордовию» (4:1) и сыграть вничью с «Тамбовом» (0:0).

    В прошлом сезоне команды провели четыре матча и «Рубин» даже не сумел забить, потерпев три поражения при одной ничьи. Ожидаем, что «Локо» добудет три очка в родных стенах.

    Ставка: победа «Рубина» за 1.55.

    «Вииторул» — «Динамо» Бухарест

    Футбол. Чемпионат Румынии. 1-й тур

    «Вииторул» в рамках предсезонной подготовки разошелся миром со «Стяуа» (3:3) и сумел обыграть «Черно Море» (2:1).

    Далее команда Георге Хаджи открыла сезон поединком за Суперкубок Румынии, где удалось обыграть ЧФР со счетом 1:0. Главным событием для клуба этим летом стала продажа главной звезды Яниса Хаджи в бельгийский «Генк» за восемь миллионов евро.

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    Бухарестское «Динамо» в межсезонье ощутимо обновило состав и соханило своего лидера Маттиа Монтини. Тем не менее, коллективу потребуется время, чтобы «притереться». В рамках предсезонной подготовки динамовцы разобрались с «Линфилдом» (2:0) и «Килманроком» (3:0), а также была зафиксирована ничья с «Киндией» (2:2).

    Прошлый очный матч «Вииторул» выиграл со счетом 4:1. Кроме того, у подопечных Хаджи есть серия из шести игр без поражений. Ожидаем, что и в этот раз более амбициозный «Вииторул» даже без Яниса Хаджи сможет победить.

    Ставка: победа «Вииторула» с форой 0 за 1.51.

    «Дунав Русе» — «Левски»

    Футбол. Чемпионат Болгарии. 1-й тур

    «Дунав» провел не самый яркий сезон, после чего отказался от Свяослава Ковачева и еще ряда ключевых футболистов, но замены им подписаны не были.

    В товарищеских играх «драконы» выглядели не лучшим образом, потерпев разгромное поражение от «Литекса» (1:4), а также сыграв вничью с «Академикой Клинчени» (2:2).

    «Левски» является грандом болгарского футбола, но на сборах у команды явно страдала реализация. В первых трех матчах команда не смогла забить, после чего сыграла с «Янг Бойз» вничью — 1:1.

    Также софийцы успешно стартовали в первом раунде квалификации Лиги Европы, где сумели одолеть в гостях «Ружомберок» со счетом 2:0. В межсезонье «Левски» покинули Давид Яблонский и Жерсон Кабрал.

    Считаем, что у «Дунава» нет в настоящий момент методов остановить значительно более классного соперника.

    Ставка: победа «Левски» с форой -1 гол за 1.92.

    Общий коэффициент — 4.49. 0

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    Экспресс дня 15 июля. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.49
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