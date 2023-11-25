ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на бокс/ММА
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Новак ДжоковичКороль тенниса. Доминирование Джоковича начинает пугать Фернандо ДинизСказка о потерянном времени. В погоне за Анчелотти сборная Бразилии впустую потратила год Ромелу ЛукакуПровал Бразилии, рекорд Лукаку и еще пять вещей, которые вы могли пропустить во время международной паузы
  • 15:31
    • Украина сыграет с Боснией, Грузия с Люксембургом, Казахстан с Грецией в стыковых матчах на Евро-2024
  • 16:06
    • Вирер объявила, что этот сезон может стать для нее последним в карьере
  • 15:47
    • «Наполи» и «Манчестер Юнайтед» интересуются Шиманьским
    Все новости спорта

    Станет ли Гольцов чемпионом PFL в тяжелом весе?

    Гольцов — Феррейра. Ставка (к. 1.42) и прогноз на бой, PFL 10, 25 ноября 2023 года

    Прогнозы на бокс/ММА Прогнозы на ММА Прогнозы на PFL Прогнозы на Сборная России Прогнозы на UFC
    Прогноз и ставки на Гольцов — Феррейра
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Денис Гольцов
    25 ноября состоится титульный бой в рамках турнира PFL 10 между Денисом Гольцовым и Ренаном Феррейрой в тяжелом весе. Ориентировочно начало боя в 06:00 мск. Гольцов — Феррейра: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Денис Гольцов

    К главному бою сезона россиянин подходит на серии из пяти выигранных поединков кряду. В четвертьфинальном противостоянии гран-при PFL Гольцов нокаутировал экс-бойца UFC Йоргана де Кастро.

    В полуфинале ему хватило 4 минуты, чтобы выиграть удушающим приемом у Джордана Хейдермана. Помимо хорошей ударной техники россиянин обладает внушительной борцовской базой.

    Параллельно с выступлениями в ММА Денис активно принимает участие на чемпионатах России по боевому самбо. Он был чемпионом страны в 2021-м, а в нынешнем году стал бронзовым призером.

    В смешанных единоборствах проигрывал Гольцов последний раз единогласным решением Анте Делии еще 2 года назад.

    Ренан Феррейра

    Феррейра в четвертьфинале и полуфинале порадовал болельщиков яркими нокаутами в поединках с Матеусом Шеффелем и Морисом Грином.

    Несмотря на то, что Ренан родом из Бразилии, уровень БЖЖ у него крайне посредственный. Чаще всего Феррейра рассчитывает в поединках на свои боксерские навыки.

  • 3 титульных боя с участием россиян, дебют звезды UFC Брансона. Анонс карда PFL 10
  • Мохнаткина, Магомедкеримов и Гольцов поборются за победу в финалах главного турнира PFL этого года
  • Вчера

    • Удар у Феррейры довольно тяжелый, о чем говорят 6 побед нокаутом в первом раунде. Впрочем, его нынешняя форма будет похуже, нежели у Гольцова.

    Статистика за последние 5 поединков следующая: 2 победы нокаутом, одно поражение и 2 боя признанных несостоявшимися.

    Прогноз и ставка

    По мнению букмекеров, в данном поединке Денис Гольцов является фаворитом и на его победу можно поставить с коэффициентом 1.42. На победу Ренана Феррейры предлагают сделать ставку за 2.87.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Одно случайное попадание — единственное, на что остается рассчитывать бразильцу. Денис, как боец гораздо, универсальней. Он не уступит Феррейре в стойке и явно превзойдет его в партере.

    Борьба россиянина сыграет ключевую роль в данном противостоянии и принесет ему чемпионский пояс в тяжелом весе. Ставка: победа Дениса Гольцова с коэффициентом 1.42.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.26
  • Прогноз на матч Насаф — Согдиана
  • Футбол
  • Сегодня в 16:15
    •  2.07
  • Прогноз на матч Нефтчи Фергана — Кызылкум
  • Футбол
  • Сегодня в 16:15
    •  3.30
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Томлянович — Оз
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Локомотив — Лада
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч СКА — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  4.12
  • Экспресс дня 23 ноября
  • Сегодня в 19:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Крузейро — Васко да Гама
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Форталеза — Ботафого
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  2.56
  • Прогноз на матч Дефенса и Хустисия — Сан-Лоренсо
  • Футбол
  • Завтра в 03:10
    •  1.88
  • Прогноз на матч Фламенго — Брагантино
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Атлетико Насьональ — Мильонариос
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Амур — Северсталь
  • Хоккей
  • Завтра в 12:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Гольцов — Феррейра: прогноз, ставка (1.42), статистика, коэффициенты матча 25.11.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Станет ли Гольцов чемпионом PFL в тяжелом весе?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры