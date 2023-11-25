25 ноября состоится титульный бой в рамках турнира PFL 10 между Денисом Гольцовым и Ренаном Феррейрой в тяжелом весе. Ориентировочно начало боя в 06:00 мск. Гольцов — Феррейра: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Денис Гольцов

К главному бою сезона россиянин подходит на серии из пяти выигранных поединков кряду. В четвертьфинальном противостоянии гран-при PFL Гольцов нокаутировал экс-бойца UFC Йоргана де Кастро.

В полуфинале ему хватило 4 минуты, чтобы выиграть удушающим приемом у Джордана Хейдермана. Помимо хорошей ударной техники россиянин обладает внушительной борцовской базой.

Параллельно с выступлениями в ММА Денис активно принимает участие на чемпионатах России по боевому самбо. Он был чемпионом страны в 2021-м, а в нынешнем году стал бронзовым призером.

В смешанных единоборствах проигрывал Гольцов последний раз единогласным решением Анте Делии еще 2 года назад.

Ренан Феррейра

Феррейра в четвертьфинале и полуфинале порадовал болельщиков яркими нокаутами в поединках с Матеусом Шеффелем и Морисом Грином.

Несмотря на то, что Ренан родом из Бразилии, уровень БЖЖ у него крайне посредственный. Чаще всего Феррейра рассчитывает в поединках на свои боксерские навыки.

Удар у Феррейры довольно тяжелый, о чем говорят 6 побед нокаутом в первом раунде. Впрочем, его нынешняя форма будет похуже, нежели у Гольцова.

Статистика за последние 5 поединков следующая: 2 победы нокаутом, одно поражение и 2 боя признанных несостоявшимися.

Прогноз и ставка

По мнению букмекеров, в данном поединке Денис Гольцов является фаворитом и на его победу можно поставить с коэффициентом 1.42. На победу Ренана Феррейры предлагают сделать ставку за 2.87.

Одно случайное попадание — единственное, на что остается рассчитывать бразильцу. Денис, как боец гораздо, универсальней. Он не уступит Феррейре в стойке и явно превзойдет его в партере.

Борьба россиянина сыграет ключевую роль в данном противостоянии и принесет ему чемпионский пояс в тяжелом весе. Ставка: победа Дениса Гольцова с коэффициентом 1.42.