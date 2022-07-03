3 июля состоится бой в рамках турнира UFC 276 между Юрайей Холлом и Андре Мунизом в среднем весе. Ориентировочно начало боя в 02:00 мск. Холл — Муниз: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Юрайя Холл

Ямайский боец не так давно шел на серии из четырех побед кряду. Он поэтапно прошел Бевона Льюиса, Антониу Жуниора, Андерсона Силву и Криса Вайдамана.

В последнем своем поединке Холл дал конкурентоспособное сопротивление Шону Стриклэнду, но проиграл ему единогласным решением судей.

На данный момент Юрайя располагается на девятой строчке в рейтинге средневесов. Сильной стороной ямайца являются удары ногами.

За счет базы кикбоксинга и каратэ Юрайя грамотно держит своих соперников на дистанции, поочередно выбрасывая фронт-кики и лоу-кики. При этом на счету ямайца 12 нокаутов в карьере.

Андре Муниз

Андре Муниз сейчас идет серии из восьми побед кряду. Бразилец еще ни разу не проигрывал в UFC. Сейчас он занимает 13-ю строчку в рейтинге среднего дивизиона.

В случае успеха в грядущем бою, Муниз может оказаться в топ-10. Андре является представителем БЖЖ. Вероятнее всего, бразилец в грядущем бою сделает ставку на борьбу.

По статистике у Андре 47% попыток проходов в ноги оказываются удачными. При этом он еще блокирует 65% передов в партер со стороны соперника.

Бразилец чаще всего побеждает досрочно. В его карьере 15 побед было достигнуто в первом раунде.

Прогноз и ставка

Букмекеры в данном бою отдают свое предпочтение Андре Мунизу. На его успех можно поставить за 1.33. На победу Холла можно поставить с коэффициентом 3.45.

Оба бойца подходят к данной встрече в хорошей форме. Однако вряд ли кто-то будет рисковать, так как для каждого из них это очень важный бой.

Возможно, бой закончится досрочно, однако это может случиться в заключительной пятиминутке. Ставка: тотал раундов больше 1.5 за 1.72.