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    Как долго продлится бой между Мунизом и Холлом?

    Холл — Муниз. Прогноз (к. 1.72) и ставки на бой, UFC 276, 3 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на Холл — Муниз
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    Юрайя Холл
    3 июля состоится бой в рамках турнира UFC 276 между Юрайей Холлом и Андре Мунизом в среднем весе. Ориентировочно начало боя в 02:00 мск. Холл — Муниз: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Юрайя Холл

    Ямайский боец не так давно шел на серии из четырех побед кряду. Он поэтапно прошел Бевона Льюиса, Антониу Жуниора, Андерсона Силву и Криса Вайдамана.

    В последнем своем поединке Холл дал конкурентоспособное сопротивление Шону Стриклэнду, но проиграл ему единогласным решением судей.

    На данный момент Юрайя располагается на девятой строчке в рейтинге средневесов. Сильной стороной ямайца являются удары ногами.

    За счет базы кикбоксинга и каратэ Юрайя грамотно держит своих соперников на дистанции, поочередно выбрасывая фронт-кики и лоу-кики. При этом на счету ямайца 12 нокаутов в карьере.

    Андре Муниз

    Андре Муниз сейчас идет серии из восьми побед кряду. Бразилец еще ни разу не проигрывал в UFC. Сейчас он занимает 13-ю строчку в рейтинге среднего дивизиона.

    В случае успеха в грядущем бою, Муниз может оказаться в топ-10. Андре является представителем БЖЖ. Вероятнее всего, бразилец в грядущем бою сделает ставку на борьбу.

    По статистике у Андре 47% попыток проходов в ноги оказываются удачными. При этом он еще блокирует 65% передов в партер со стороны соперника.

    Бразилец чаще всего побеждает досрочно. В его карьере 15 побед было достигнуто в первом раунде.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в данном бою отдают свое предпочтение Андре Мунизу. На его успех можно поставить за 1.33. На победу Холла можно поставить с коэффициентом 3.45.

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    Оба бойца подходят к данной встрече в хорошей форме. Однако вряд ли кто-то будет рисковать, так как для каждого из них это очень важный бой.

    Возможно, бой закончится досрочно, однако это может случиться в заключительной пятиминутке. Ставка: тотал раундов больше 1.5 за 1.72.

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    Холл — Муниз: прогноз, ставка (1.72), статистика, коэффициенты матча 03.07.2022. Прогнозы на бокс/ММА. Как долго продлится бой между Мунизом и Холлом?
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