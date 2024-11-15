В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Юта» будет принимать «Даллас». Игра пройдет на «Вивинт Арене» 15 ноября. Начало встречи — в 05:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Юта» — «Даллас», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Юта»

Турнирное положение: Новый сезон для «Юты» начался максимально кошмарно, поскольку клуб Харди опустился на дно западной конференции, где и находится по сей день.

Последние матчи: Но в последних поединках уже не все так безнадежно, как было изначально, поскольку «Юте» за десять матчей удалось выиграть аж целых два раза.

Травмированные игроки: Основные баскетболисты «Юты» вернулись в строй, зато Хендрикс, Кесслер и Престон выбыли на неопределённый срок.

Общий тонус клуба: Шансов на викторию в матче против «Далласа» не прослеживается, поскольку проблемы в обороне колоссальные.

«Даллас»

Турнирное положение: Не все ладно и у «Далласа» на старте нового сезона, поскольку техасский коллектив всего на 11 месте Запада при отрицательной разнице побед и поражений.

Прогнозы и ставки на НБА

Последние матчи: В трех последних поединках у «Далласа» ни одной победы, и над Киддом постепенно начинают сгущаться тучи.

Травмированные игроки: Один игрок травмирован у «Далласа», и имя ему Экзам. Австралиец до сих пор не вылечил свое запястье, с которым мучается на протяжении последнего года.

Общий тонус клуба: Теперь нет уверенности, что даже в матче против «Юты» гости смогут рассчитывать на победу.

Статистика для ставок

«Юта» еще ни разу не выиграла у себя дома в этом сезоне

За три последних очных поединка «Даллас» выиграл дважды

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Юты» дают коэффициент 3.97, а на победу «Далласа» — 1.28.

Прогноз: «Даллас» будет играть сильнейшими, поэтому победа останется за ним.

Альтернативный прогноз: Зрители вполне могут увидеть перестрелку в этом поединке

Ставка: Ф2 (-7) с коэффициентом 1.86.

Альтернативная ставка: ТБ 236 с коэффициентом 2.15.