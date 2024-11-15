Юта
Даллас
«Юта»
Турнирное положение: Новый сезон для «Юты» начался максимально кошмарно, поскольку клуб Харди опустился на дно западной конференции, где и находится по сей день.
Последние матчи: Но в последних поединках уже не все так безнадежно, как было изначально, поскольку «Юте» за десять матчей удалось выиграть аж целых два раза.
Травмированные игроки: Основные баскетболисты «Юты» вернулись в строй, зато Хендрикс, Кесслер и Престон выбыли на неопределённый срок.
Общий тонус клуба: Шансов на викторию в матче против «Далласа» не прослеживается, поскольку проблемы в обороне колоссальные.
«Даллас»
Турнирное положение: Не все ладно и у «Далласа» на старте нового сезона, поскольку техасский коллектив всего на 11 месте Запада при отрицательной разнице побед и поражений.
Последние матчи: В трех последних поединках у «Далласа» ни одной победы, и над Киддом постепенно начинают сгущаться тучи.
Травмированные игроки: Один игрок травмирован у «Далласа», и имя ему Экзам. Австралиец до сих пор не вылечил свое запястье, с которым мучается на протяжении последнего года.
Общий тонус клуба: Теперь нет уверенности, что даже в матче против «Юты» гости смогут рассчитывать на победу.
Статистика для ставок
- «Юта» еще ни разу не выиграла у себя дома в этом сезоне
- За три последних очных поединка «Даллас» выиграл дважды
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Юты» дают коэффициент 3.97, а на победу «Далласа» — 1.28.
Прогноз: «Даллас» будет играть сильнейшими, поэтому победа останется за ним.
- 2.16Милуоки — Детройт: прогноз и ставкаСегодня в 04:00
- 1.85Бруклин — Бостон: прогноз и ставкаСегодня в 03:30
- 1.93Нью-Йорк — Чикаго: прогноз и ставкаСегодня в 03:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Зрители вполне могут увидеть перестрелку в этом поединке
Ставка: Ф2 (-7) с коэффициентом 1.86.
Альтернативная ставка: ТБ 236 с коэффициентом 2.15.