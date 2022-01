Australian Open. Хачанов сыграет с Надалем, Карацев встретится с Маннарино, Кудерметова вылетела

Миомир Кецманович (Сербия) — Лоренцо Сонего (Италия) — 6:4, 6:7 (8:10), 6:2, 7:5

Миомир Кецманович впервые вышел в четвертый круг на турнире «Большого шлема». Следующим соперником сербского теннисиста стане Гаэль Монфиса.

Гаэль Монфис (Франция) — Кристиан Гарин (Чили) — 7:6 (7:4), 6:1, 6:3

Гаэль Монфис пятый раз в карьере дошел на австралийском мэйджоре до четвертого раунда. Дальше его ждет встреча с Миомиром Кецмановичем.

Рейлли Опелка (США) — Денис Шаповалов (Канада)

Карлос Алькарас (Испания) — Маттео Берреттини (Италия)

Александр Зверев (Германия) — Раду Албот (Молдова)

Адриан Маннарино (Франция) — Аслан Карацев (Россия)

Карен Хачанов (Россия) — Рафаэль Надаль (Испания)

Мария Саккари (Греция) — Вероника Кудерметова (Россия) — 6:4, 6:1

Россиянка Вероника Кудерметова не смогла выйти в четвертый круг Australian Open. В прошлом году она тоже остановилась в Мельбурне после третьего раунда. Мария Саккари в следующем матче сыграет против американки Джессики Пегулы.

Виктория Азаренко (Беларусь) — Элина Свитолина (Украина) — 6:0, 6:2

Виктория Азаренко вышла в четвертый круг австралийского мэйджора впервые с 2016 года. В следующем матче экс-первая ракетка мира сыграет против Барборы Крейчиковой из Чехии.

Паула Бадоса (Испания) — Марта Костюк (Украина) — 6:2, 5:7, 6:4

Испанка Паула Бадоса впервые в карьере сыграет в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии. Ее следующей соперницей будет американка Мэдисон Киз, обыгравшая китаянку Ван Цян со счетом 4:6, 6:3, 7:6.

