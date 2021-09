18-летняя Радукану и 19-летняя Фернандес вышли в финал US Open

Британкаи канадская теннисисткавстретятся в финале женского турнира Открытого чемпионата США, который проходит в эти дни в Нью-Йорке.

19-летняя Фернандес в матче 1/2 финала одержала победу над белоруской Ариной Соболенко — 7:6 (7:3), 4:6, 6:3.

Встреча продолжалась 2 часа 24 минуты. Лейла за это время выполнила 6 подач навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 3 из 6 брейк-пойнтов.

18-летняя Радукану за 1 час 25 минут выиграла у греческой теннисистки Марии Саккари — 6:1, 6:4.

Эмма реализовала 3 из 11 брейк-пойнтов и сделала 4 эйса при 2 двойных ошибках.

Радукану стала первым игроком в истории , вышедшим в финал турнира «Большого шлема» из квалификации.

