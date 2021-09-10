18-летняя Радукану и 19-летняя Фернандес вышли в финал US Open

19-летняя Фернандес в матче 1/2 финала одержала победу над белоруской Ариной Соболенко — 7:6 (7:3), 4:6, 6:3.
Встреча продолжалась 2 часа 24 минуты. Лейла за это время выполнила 6 подач навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 3 из 6 брейк-пойнтов.
18-летняя Радукану за 1 час 25 минут выиграла у греческой теннисистки Марии Саккари — 6:1, 6:4.
Эмма реализовала 3 из 11 брейк-пойнтов и сделала 4 эйса при 2 двойных ошибках.
Радукану
Believe it, @EmmaRaducanu— US Open Tennis (@usopen) September 10, 2021
You're going to the #USOpen final! pic.twitter.com/x9LsPp6Rog
Радукану и Фернандес — самые молодые финалистки «Большого шлема» после Марии Шараповой на Уимблдоне-2004. Российской теннисистке тогда было 17 лет.
Кроме того, впервые с 1999 года в финале «Большого шлема» встретятся теннисистки младше 20 лет. В финале US Open-1999 17-летняя Серена Уильямс обыграла 18-летнюю Мартину Хингис.
Martina & Serena 🤝 Leylah & Emma pic.twitter.com/t0sp8S0oQX— US Open Tennis (@usopen) September 10, 2021