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    18-летняя Радукану и 19-летняя Фернандес вышли в финал US Open

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    Британка Эмма Радукану и канадская теннисистка Лейла Фернандес встретятся в финале женского турнира Открытого чемпионата США, который проходит в эти дни в Нью-Йорке.

    Эмма Радукану
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    Эмма Радукану

    19-летняя Фернандес в матче 1/2 финала одержала победу над белоруской Ариной Соболенко — 7:6 (7:3), 4:6, 6:3.

    Встреча продолжалась 2 часа 24 минуты. Лейла за это время выполнила 6 подач навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 3 из 6 брейк-пойнтов.

    18-летняя Радукану за 1 час 25 минут выиграла у греческой теннисистки Марии Саккари — 6:1, 6:4.

    Эмма реализовала 3 из 11 брейк-пойнтов и сделала 4 эйса при 2 двойных ошибках.

    Радукану стала первым игроком в истории, вышедшим в финал турнира «Большого шлема» из квалификации.

    Радукану и Фернандес — самые молодые финалистки «Большого шлема» после Марии Шараповой на Уимблдоне-2004. Российской теннисистке тогда было 17 лет.

    Кроме того, впервые с 1999 года в финале «Большого шлема» встретятся теннисистки младше 20 лет. В финале US Open-1999 17-летняя Серена Уильямс обыграла 18-летнюю Мартину Хингис.

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