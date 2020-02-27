Потапова вышла в четвертьфинал турнира в Мексике

Анастасия Потапова
globallookpress.com
Во втором круге 18-летняя россиянка в трех партиях обыграла представительницу Германии Татьяну Мария — 6:3, 6:3.
Теннисистки провели на корте 1 час и 26 минут. Анастасия три раза подала навылет, совершила четыре двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 6. На счету её соперницы два эйса, три двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10.
В четвертьфинале турнира россиянка сыграет с победительницей пары Лейла Фернандес (Канада) — Нао Хибино (Япония). 0