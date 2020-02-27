ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Челси» — «Бавария»ЛЧ. «Бавария» уничтожила «Челси» в Лондоне, «МанСити» одолел «Реал», поражение «Ювентуса»
  • 07:01
    • Потапова вышла в четвертьфинал турнира в Мексике
  • 00:56
    • «Ман Сити» одержал волевую победу над «Реалом»
  • 00:54
    • «Ювентус» проиграл «Лиону» во Франции
  • 00:42
    • Рами: «Сочи» может стать российским аналогом «Монако»
  • 00:17
    • Бензема продлил контракт с «Реалом»
    Все новости спорта

    Потапова вышла в четвертьфинал турнира в Мексике

    Теннис WTA Прогнозы на теннис
    Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла в 1/4 финала турнира WTA в Акапулько (Мексика).

    Анастасия Потапова
    Анастасия Потапова

    Во втором круге 18-летняя россиянка в трех партиях обыграла представительницу Германии Татьяну Мария — 6:3, 6:3.

    Теннисистки провели на корте 1 час и 26 минут. Анастасия три раза подала навылет, совершила четыре двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 6. На счету её соперницы два эйса, три двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10.

    В четвертьфинале турнира россиянка сыграет с победительницей пары Лейла Фернандес (Канада) — Нао Хибино (Япония). 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Шарапова покидает Мельбурн и топ-300
  • 22/01/2020 в 12:51
    •
  • Прогноз
  • «Манчестер Юнайтед» — «Брюгге»
  • 1.75
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Возьмет ли МЮ игру под свой контроль?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Брюгге». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Забьет ли «Арсенал» еще?
  • «Арсенал» — «Олимпиакос». Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
  • Второй матч между «Порту» и «Байером» будет голевым
  • «Порту» — «Байер». Прогноз и ставки
  • 1.64
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть17 000 рублей по промо LIVESPORT ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Кике Сетьен Футбол «Барселона» прибавляет при Сетьене, Гаттузо скопировал тактику МоуриньюГлавные выводы после ничьей в матче «Наполи» — «Барселона» Вчера в 19:090
  • 22:01
    • «Рейнджерс» вышел в 1/8 финала Лиги Европы
  • 21:31
    • Шарапова третья по количеству заработанных денег в женском теннисе
  • 19:48
    • Представлен новый трофей РПЛ
    Эрлинг Холанд Футбол Холанд — уже звезда, но это еще не пределКакое будущее ожидает сенсационного форварда? Вчера в 09:040
  • Экспресс дня

  • «МЮ» и «Селтик» шагнут в 1/8 финала ЛЕ?
  • 4.08
    •
  • 08:34
    • Сарри: В первом тайме игроки «Ювентуса» продвигали мяч слишком медленно
  • 08:19
    • Руди Гарсия: Жаль, что «Лион» не забил второй мяч в ворота «Юве»
  • 08:04
    • Гвардиола — рекордсмен по победам в плей-офф Лиги чемпионов
    «Спартак» — «Зенит» Футбол Восемь ожиданий от весенней части РПЛГлавные ожидания в преддверии возобновления внутреннего футбольного сезона Вчера в 01:530
  • 16:23
    • Мария Шарапова завершила карьеру
  • 07:48
    • «Фламенго» выиграл Суперкубок Южной Америки
  • 07:33
    • Зидан: В конце игры «Реал» будто подменили
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.94
  • Прогноз на матч ЦСКА — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Витязь — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч Ак Барс — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.64
  • Прогноз на матч Порту — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.71
  • Прогноз на матч Истанбул Башакшехир — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.68
  • Прогноз на матч Эспаньол — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.69
  • Прогноз на матч Мальме — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.76
  • Прогноз на матч ЛАСК — АЗ Алкмар
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.73
  • Прогноз на матч Базель — АПОЭЛ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.70
  • Прогноз на матч Гент — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.75
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Брюгге
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Арсенал — Олимпиакос
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    US OpenATPWTA
    Бокс Баскетбол Прочие