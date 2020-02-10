Потапова стартовала с победы в Санкт-Петербурге

Российская теннисисткасо счетом 6:2, 6:4 обыграла соотечественницув первом круге St. Petersburg Ladies Trophy 2020.

Продолжительность встречи составила 1 час 20 минут.

На счету Потаповой 1 эйс, 4 двойных ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 7. Самсонова 5 раз подала навылет, совершила 4 двойных ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 8.

Обе российские спортсменки попали в основную стадию через квалификации. Потапова обыграла француженку Полин Пармантье (6:3, 6:1), а Самсонова — венгерку Тимею Бабош (5:7, 6:3, 6:2).

В следующем раунде турнира российская теннисистка встретится с победительницей матча между чешкой Маркетой Вондроушовой и австралийкой Айлой Томлянович, который состоится 11 февраля. 0