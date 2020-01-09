Александрова — в полуфинале турнира в Шэньчжэне

Российская теннисистка, посеянная под пятым номером, вышла в полуфинал турнира в

Россиянка одолела хозяйку кортов Ван Цян (4) со счетом 3:6, 6:4, 6:3.

Продолжительность противостояния составила 2 часа 9 минут.

Вторая ракетка России 4 раза подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 7 из 16 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 3 эйса, 1 двойная ошибка и 6 брейков.

За выход в финал соревнований с призовым фондом $ 775 тыс. Екатерина поспорит с испанкой Гарбинье Мугурусой, получившей шестой номер посева.

В 2019 году победительницей турнира в Шэньчжэне стала Арина Соболенко из Беларуси. 0