Медведев оштрафован за поведение на US Open

Россияниноштрафован на 9 тысяч долларов по итогам матча 3-го круга US Open против Фелисиано Лопеса.

В первом сете Медведев получил предупреждение за неспортивное поведение.

Он выхватил полотенце из рук болбоя, затем запустил ракетку в сторону арбитра на вышке и высказал ему претензии по поводу судейства.

За некорректное поведение Медведева освистали болельщики, а он им в ответ показал средний палец.

Медведев победил Лопеса со счетом 7:6 (7:1), 4:6, 7:6 (9:7), 6:4 и встретится с Домиником Кепфером.

And now, a very special message from Daniil Medvedev. pic.twitter.com/hlfhhjULCA