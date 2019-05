«Ролан Гаррос». Федерер в 1/8 финала, неудачи Кудерметовой и Свитолиной

В пятницу, 31 мая, на «Ролан Гаррос» продолжаются матчи второго круга и начались матчи 1/16 финала.

Мужчины

Мартин Клижан (Словакия) — Люка Пуй (Фhанция) — 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 3:6, 9:7

Словацкий теннисист Мартин Клижан вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции.

Во втором круге «Ролан Гаррос» словак в упорной борьбе обыграл за 4 часа 13 минут француза Люка Пуи со счетом 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 3:6, 9:7.

На счету словака 11 эйсов, семь двойных ошибок и семь реализованных брейк-пойнтов из 21. У Пуи 16 подач навылет, четыре ошибки на подаче и восемь брейков из 16.

В третьем круге «Ролан Гаррос» Клижан сыграет с российским теннисистом Кареном Хачановым.

Бенуа Пэр (Франция) — Пабло Карреньо-Буста (Испания) — 6:2, 4:6, 7:6(1) Rt

Французский теннисист Бенуа Пэр вышел в четвёртый раунд «Ролан Гаррос» на отказе испанца Пабло Карреньо-Бусты — 6:2, 4:6, 7:6(1) Rt.

Матч продолжался 2 часа 3 минуты. Француз сделал три брейка и 17 эйсов, четырежды ошибившись при подаче. Его соперник два раза брал подачу оппонента, совершил два эйса и три двойные ошибки.

Следующим соперником Пэра на турнире будет японец Кеи Нисикори

Роджер Федерер (Швейцария, 3) — Каспер Рууд (Норвегия) — 6:3, 6:1, 7:6 (10:8)

Третья ракетка мира швейцарец Роджер Федерер​ вышел в четвертый раунд турнира «Большого шлема» — «Ролан Гаррос».

В матче третьего круга швейцарский теннисист за 2 часа и 11 минут обыграл в трех сетах голландца Каспера Рууда — ​6:3, 6:1, 7:6 (10:8).

Федерер 6 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. Рууд подал 1 эйс, четырежды ошибся на подаче и 1 раз взял подачу швейцарца.

За выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» Федерер сыграет с победителем матча между французом Николя Маю (WC) и аргентинцем Леонардо Майером.

Another Milestone ✅@rogerfederer becomes the first to reach the Roland-Garros men’s singles round of 16 for a 14th time as he sails past Casper Ruud 6-3 6-1 7-6(8).#RG19 pic.twitter.com/FIHDQn6zWr — Roland-Garros (@rolandgarros) May 31, 2019

Кей Нисикори (Япония) — Ласло Джере (Сербия) — 6:4, 6:7 (6:8), 6:3, 4:6, 8:6

Японский теннисист Кей Нисикори пробился в 1/8 финала на Открытом чемпионате Франции.

В третьем круге «Ролан Гаррос» японец за четыре с половиной часа обыграл серба Ласло Джере со счетом 6:4, 6:7 (6:8), 6:3, 4:6, 8:6.

На счету Нисикори семь эйсов, шесть ошибок на подаче и девять реализованных брейк-пойнтов из 21. У Джере 11 подач подач навылет, шесть двойных ошибок и шесть брейков из 14.

В 1/8 финала «Ролан Гаррос» Нисикори сыграет с Бенуа Пэром (Франция).

Женщины

Петра Мартич (Хорватия, 31) — Каролина Плишкова (Чехия, 2) — 6:3, 6:3

Чешская теннисистка Каролина Плишкова, посеянная на Открытом чемпионате Франции под вторым номером, не смогла пробиться в четвертый круг, проиграв представительнице Хорватии Петре Мартич (31).

Итоговый счет — 3:6, 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 25 минут.

Вторая ракетка мира дважды подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 2 из 8 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 1 эйс, 4 двойные ошибки и 5 брейков.

За выход в четвертьфинал Мартич поспорит с Кайей Канепи (Эстония).

Fourth Round Feels 💪

Petra Martic surprises No. 2 seed Karolina Pliskova 6-3 6-3.#RG19 pic.twitter.com/7yElcq9HwI — Roland-Garros (@rolandgarros) May 31, 2019

Леся Цуренко (Украина) — Александра Крунич (Сербия) — 5:7, 7:5, 11:9

Украинская теннисистка Леся Цуренко выиграла поединок второго круга на Открытом чемпионате Франции.

Поединок растянулся на два дня, поскольку из-за наступления темноты был прерван 30 мая в конце третьей партии при счете 6:6.

В доигровке матча против сербки Александры Крунич украинка выиграла на два гейма больше соперницы. Итоговый счет — 5:7, 7:5, 11:9.

В следующем раунде Цуренко сразится против третьей ракетки мира Симоны Халеп.

Мэдисон Киз (США) — Присцилла Хон (Австралия) — 7:5, 5:7, 6:3

Американская теннисистка Мэдисон Киз, посеянная на Открытом чемпионате Франции под 14-м номером, вышла в третий круг, обыграв представительницу Австралии Присциллу Хон.

Итоговый счет поединка — 7:5, 5:7, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 44 минуты.

Мэдисон 15 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 3 эйса, 5 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в четвертый круг Кис поспорит с россиянкой Анной Блинковой, которая в прошлом поединке одолела француженку Каролин Гарсию.

Анастасия Севастова (Латвия) — Элиза Мертенс (Бельгия) — 6:7 (3:7), 6:4, 11:9

Латвийская теннисистка Анастасия Севастова в третьем круге «Ролан Гаррос» одержала победу над Элизой Мертенс из Бельгии — 6:7 (3:7), 6:4, 11:9. Матч продолжался 3 часа 21 минуту.

На счету спортсменки из Латвии четыре эйса, одна двойная ошибка и семь реализованных брейк-пойнтов из 20. Мертенс исполнила четыре подачи навылет, допустила шесть ошибок на подаче и реализовала пять брейков из 15.

В четвертом круге «Ролан Гаррос» Севастова сыграет с польской теннисисткой Маркетой Вондроушовой, которая обыграла Кристину Суарес-Наварро (Испания) — 6:4, 6:4.

Stayin’ Alive

Anastasija Sevastova fends off 🖐️ match points to craft a thrilling 6-7(3) 6-4 11-9 win over Elise Mertens in 3 hours and 18 minutes.#RG19 pic.twitter.com/p2o2ou7GA3 — Roland-Garros (@rolandgarros) May 31, 2019

Кайя Канепи (Эстония) — Вероника Кудерметова (Россия) — 4:6, 6:3, 6:0

Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла пробиться в четвертый круг Открытого чемпионата Франции, проиграв представительнице Эстонии Кайе Канепи.

Итоговый счет встречи — 6:4, 3:6, 0:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 50 минут.

Вероника 6 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 6 эйсов, 4 двойные ошибки и 6 брейков.

За выход в четвертьфинал Канепи поспорит с хорваткой Петрой Мартич.

Гарбин Мугуруса (Испания) — Элина Свитолина (Украина) — 6:3, 6:3

Испанская теннисистка Гарбин Мугуруса вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос».

В матче третьего круга 19-я сеяная Мугуруса в двух сетах обыграла девятую ракетку турнира, украинку Элину Свитолину, со счетом 6:3, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 28 минут. Мугуруса подала 1 эйс, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 13. Свитолина ни разу не подала навылет, 1 раз ошиблась на подаче и реализовала 4 брейка.

За выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции Мугуруса сыграет с победительницей матча между седьмой сеяной американкой Слоан Стивенс и словенкой Полоной Херцог.

Spanish Smiles 😄@GarbiMuguruza improves to 6-0 in third round matches at Roland-Garros after sending off Elina Svitolina 6-3 6-3.#RG19 pic.twitter.com/Jo2APnY2Eo — Roland-Garros (@rolandgarros) May 31, 2019

