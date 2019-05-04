Кузнецова взяла верх над Соболенко в Мадриде

Российская теннисисткавышла во второй круг турнира в Мадриде.

В поединке первого раунда обладательница «уайлд-кард» обыграла белоруску Арину Соболенко со счетом 7:5, 6:4.

Теннисистки провели на корте 1 час 54 минуты. 33-летняя уроженка Санкт-Петербурга выполнила 3 эйса, ни разу не ошиблась на подаче и реализовала 4 брейк-поинта из 10. На счету Соболенко 2 подачи навылет, 16 двойных ошибок и 2 брейка.

За выход в третий круг Кузнецова поборется либо с бельгийкой Элисон ван Эйтванк, либо с Белиндой Бенчич из Швейцарии.

Еще одна россиянка Анастасия Павлюченкова уступила представительнице Латвии Елене Остапенко со счетом 2:6, 1:6.

Павлюченкова 4 раза ошиблась на подаче и реализовала 1 брейк-поинт. Ее соперница допустила 6 двойных ошибок и сделала 6 брейков.

Следующей соперницей Остапенко станет либо Кики Бертенс из Нидерландов, либо чешка Катержина Синякова. 0