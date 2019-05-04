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    Кузнецова взяла верх над Соболенко в Мадриде

    WTA Светлана Кузнецова Анастасия Павлюченкова Елена Остапенко
    Российская теннисистка Светлана Кузнецова вышла во второй круг турнира в Мадриде.

    Светлана Кузнецова
    Светлана Кузнецова

    В поединке первого раунда обладательница «уайлд-кард» обыграла белоруску Арину Соболенко со счетом 7:5, 6:4.

    Теннисистки провели на корте 1 час 54 минуты. 33-летняя уроженка Санкт-Петербурга выполнила 3 эйса, ни разу не ошиблась на подаче и реализовала 4 брейк-поинта из 10. На счету Соболенко 2 подачи навылет, 16 двойных ошибок и 2 брейка.

    За выход в третий круг Кузнецова поборется либо с бельгийкой Элисон ван Эйтванк, либо с Белиндой Бенчич из Швейцарии.

    Еще одна россиянка Анастасия Павлюченкова уступила представительнице Латвии Елене Остапенко со счетом 2:6, 1:6.

    Павлюченкова 4 раза ошиблась на подаче и реализовала 1 брейк-поинт. Ее соперница допустила 6 двойных ошибок и сделала 6 брейков.

    Следующей соперницей Остапенко станет либо Кики Бертенс из Нидерландов, либо чешка Катержина Синякова. 0

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