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    Назван состав мужской сборной России на Кубок Дэвиса

    Кубок Дэвиса ATP
    Федерация тенниса России направила в ITF официальную заявку с составом мужской сборной России для участия в играх квалификационного раунда командного чемпионата мира по теннису «Кубок Дэвиса».

    Карен Хачанов
    Карен Хачанов
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    В команду включены: Карен Хачанов (11-й номер рейтинга ATP), Даниил Медведев (19), Андрей Рублев (87), Евгений Донской (96) и Константин Жженов.

    Свой первый матч российская команда проведет со сборной Швейцарии. Единственный раз команды играли в 2002 году, и россияне победили со счетом 3:2.

    Встреча пройдет 1-2 февраля в швейцарском Биле на Swiss Tennis Arena.

    Напомним, что «Кубок Дэвиса» проходит в новом формате. По итогам квалификационных игр 12 победителей выйдут в финал турнира, который пройдет в испанском Мадриде осенью нынешнего года (18-24 ноября). 0

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