Мутко ожидает решения по своей апелляции не раньше апреля

Вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политикирассказал, когда ориентировочно будет принято решение по его апелляции на пожизненное отстранение от участия в Олимпиадах, которая была подана в Спортивный арбитражный суд (CAS).

«Все идет в спокойном режиме. Пишем обоснованную жалобу, заявление подали, потом последует ответ. Есть определенные процедуры. Раньше конца апреля ничего не будет.

Для меня главное – что иски 28 наших спортсменов были удовлетворены, что их честные имена восстановлена. Что касается остальных, то никто это просто так не оставит.

А моя апелляция... Я бы ее и не подал никогда, если бы она касалась только меня. Однако в обвинениях речь идет, что мы якобы что-то не обеспечили на Олимпиаде в Сочи.

Я же считаю, что государство сделало все необходимое для того, чтобы Игры прошли на высочайшем уровне. Мы создали прекрасную инфраструктуру.

А вот самим проведением Олимпиады занимается уже не государство. Как и допинг-контролем, в который мы никогда не вмешивались и не собирались вмешиваться, – сказал вице-премьер РФ», – сообщил Мутко «Спорт-Экспресс».