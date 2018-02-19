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    Мутко ожидает решения по своей апелляции не раньше апреля

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    Виталий Мутко
    На фото:Виталий Мутко
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    Вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко рассказал, когда ориентировочно будет принято решение по его апелляции на пожизненное отстранение от участия в Олимпиадах, которая была подана в Спортивный арбитражный суд (CAS).

    «Все идет в спокойном режиме. Пишем обоснованную жалобу, заявление подали, потом последует ответ. Есть определенные процедуры. Раньше конца апреля ничего не будет.

    Для меня главное – что иски 28 наших спортсменов были удовлетворены, что их честные имена восстановлена. Что касается остальных, то никто это просто так не оставит.

    А моя апелляция... Я бы ее и не подал никогда, если бы она касалась только меня. Однако в обвинениях речь идет, что мы якобы что-то не обеспечили на Олимпиаде в Сочи.

    Я же считаю, что государство сделало все необходимое для того, чтобы Игры прошли на высочайшем уровне. Мы создали прекрасную инфраструктуру.

    А вот самим проведением Олимпиады занимается уже не государство. Как и допинг-контролем, в который мы никогда не вмешивались и не собирались вмешиваться, – сказал вице-премьер РФ», – сообщил Мутко «Спорт-Экспресс».

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