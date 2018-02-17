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    Знарок: Были лучше американцев во всем

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    Олег Знарок
    На фото:Олег Знарок
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    Главный тренер сборной России Олег Знарок дал комментарий после разгромной победы над США (4:0) на Олимпиаде в Пхенчхане.

    «Отличные впечатления. Насколько было важно выиграть и сразу пройти в четвертьфинал? А как вы считаете? Готовились ко всем ситуациям. Хорошо, что выиграли. Что касается паузы, заранее предполагали это, поэтому у нас все по плану.

    Не было ли мысли не ставить на игру Прохоркина? Победный состав не меняют», - цитирует Знарка «Чемпионат».

    «Американцев обыграли за счет игры, были лучше в плане тактики. Во всем», — добавил главный тренер российской команды.

    «Были кое-какие моменты у соперника, да. Старались успокоить ребят. Это Олимпиада. Говорили, чтобы ребята не поддавались на провокации. "Сухарь" Кошечкина очень важен в психологическом плане», — также сказал Знарок.

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