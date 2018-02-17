Знарок: Были лучше американцев во всем

«Отличные впечатления. Насколько было важно выиграть и сразу пройти в четвертьфинал? А как вы считаете? Готовились ко всем ситуациям. Хорошо, что выиграли. Что касается паузы, заранее предполагали это, поэтому у нас все по плану.
Не было ли мысли не ставить на игру Прохоркина? Победный состав не меняют», - цитирует Знарка «Чемпионат».
«Американцев обыграли за счет игры, были лучше в плане тактики. Во всем», — добавил главный тренер российской команды.
«Были кое-какие моменты у соперника, да. Старались успокоить ребят. Это Олимпиада. Говорили, чтобы ребята не поддавались на провокации. "Сухарь" Кошечкина очень важен в психологическом плане», — также сказал Знарок.