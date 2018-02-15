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    Немецкие фигуристы Савченко и Массо выиграли золото, Тарасова и Морозов — 4-е

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    Евгения Тарасова и Владимир Морозов
    На фото:Евгения Тарасова и Владимир Морозов
    Олимпиада-2018 онлайнВсе события в одной ленте
    Немецкая спортивная пара фигуристов Алена Савченко и Брюно Массо завоевала золотые медали Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане.

    Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали четвертыми в соревнованиях спортивных пар на Олимпиаде-2018. По итогам двух программ они набрали 224,93 балла. После короткой программы россияне шли вторыми.

    Вторыми стали китайцы Суй Вэнцзин и Хань Цун, третьими — канадцы Меган Дюамель и Эрик Рэдфорд.

    Еще один дуэт из России Наталья Забияко и Александр Энберт занял седьмое место (212,88), а Кристина Астахова и Алексей Рогонов стали 12-ми (194,45).

    Фотогалерея произвольной программы у спортивных пар

    Спортивные пары. После произвольной программы

    1. Алёна Савченко/Бруно Массо (Германия) — 235,90
    2. Вэньцзин Суй/Хань Цун (Китай) — 235,47
    3. Мэйган Дюамель/Эрик Рэдфорд (Канада) — 230,15
    4. Евгения Тарасова/ Владимир Морозов (Россия) — 224,93
    5. Ванесса Джеймс/Морган Сипре (Франция) — 218,53
    6. Валентина Маркей/Ондржей Готарек (Италия) — 216,59
    7. Наталья Забияко/Александр Энберт (Россия) — 212,88
    8. Сяоюй Юй/Хао Чжан (Китай) — 204,10
    9. Жулианне Сегин/Шарли Билодо (Канада) — 204,02
    10. Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе (Италия) — 202,74

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