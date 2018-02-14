Голикова: Этот год у меня как галопом по Европам

Российская конькобежкапрокомментировала свое выступление на дистанции 1000 метров на Олимпиаде-2018.

«Я рада, что нахожусь тут, что смогла побороться, попытать счастье. Разгон, первый круг были достаточно приличные, но второй круг не получился, хотя я боролась, несмотря на тяжелые ощущения в ногах. Этот год как галопом по Европам. Я всю базу за четыре года нарабатывала этим годом, так складывается судьба.

О "пятисотке" я пока не думаю, у меня была задача сегодня сделать хороший разгон, и первый круг должен был быть еще сильнее. Не получилось, и перепад между первым и вторым кругом был довольно большим...

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Я четко настроена: у меня дистанция, и я хочу выполнить свою задачу, слышала, как кричали кореянке, было много поддержки американской на трибунах, поэтому я подумала, а вдруг, когда мы побежим в паре, канадские болельщицы будут кричать ей, но решила, что мне по барабану и одна побегу. В принципе, задачу выполнила, но это задача-минимум», — приводит слова Голиковой «Р-Спорт».