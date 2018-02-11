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    Россияне — третьи в командном турнире на ОИ после короткого танца

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    Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев
    На фото:Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев
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    Российские фигуристы идут на третьем месте в командном турнире на Олимпийских играх в Пхенчхане после короткого танца.

    В воскресенье Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев показали третий результат, получив 74,76 балла. Первое место заняли канадцы Тесса Вирчу и Скотт Мойр, в активе которых 80,51 балла. Вторыми стали американцы Майя и Алекс Шибутани, получившие 75,46 балла.

    После короткого танца в активе российской команды стало 21 очко и третье место. Первыми идут канадцы (27 баллов), вторыми — американцы (23).

    Командные соревнования в фигурном катании продлятся до 12 февраля.

    1. Тесса Вирчу/Скотт Мойр (Канада) — 80,51
    2. Майя Шибутани/Алекс Шибутани (США) — 75,46
    3. Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьёв (Россия) – 74,76
    4. Анна Каппеллини/ Лука Ланотте (Италия) — 72,51
    5. Кана Мурамото/Крис Рид (Япония) — 62,15
    6. Мари-Жад Лорьо/Ромен Ле Гак (Франция) — 57,94
    7. Ван Шиюэ/Лю Синью (Китай) — 56,98
    8. Кавита Лоренц/Панайотис Полизоакис (Германия) — 56,88
    9. Юра Минь/Александр Гамелин (Южная Корея) — 51,97
    10. Адель Танкова/Рональд Зильберберг (Израиль) — 44,61.

    Положение после 3 видов из 8:

    1. Канада – 27
    2. США – 23
    3. Россия – 21
    4. Япония – 19
    5. Италия – 17
    6. Китай – 14
    7. Германия – 13
    8. Израиль – 12
    9. Франция – 11
    10. Южная Корея – 8

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