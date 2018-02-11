Россияне — третьи в командном турнире на ОИ после короткого танца

В воскресенье Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев показали третий результат, получив 74,76 балла. Первое место заняли канадцы Тесса Вирчу и Скотт Мойр, в активе которых 80,51 балла. Вторыми стали американцы Майя и Алекс Шибутани, получившие 75,46 балла.
После короткого танца в активе российской команды стало 21 очко и третье место. Первыми идут канадцы (27 баллов), вторыми — американцы (23).
Командные соревнования в фигурном катании продлятся до 12 февраля.
1. Тесса Вирчу/Скотт Мойр (Канада) — 80,51
2. Майя Шибутани/Алекс Шибутани (США) — 75,46
3. Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьёв (Россия) – 74,76
4. Анна Каппеллини/ Лука Ланотте (Италия) — 72,51
5. Кана Мурамото/Крис Рид (Япония) — 62,15
6. Мари-Жад Лорьо/Ромен Ле Гак (Франция) — 57,94
7. Ван Шиюэ/Лю Синью (Китай) — 56,98
8. Кавита Лоренц/Панайотис Полизоакис (Германия) — 56,88
9. Юра Минь/Александр Гамелин (Южная Корея) — 51,97
10. Адель Танкова/Рональд Зильберберг (Израиль) — 44,61.
Положение после 3 видов из 8:
1. Канада – 27
2. США – 23
3. Россия – 21
4. Япония – 19
5. Италия – 17
6. Китай – 14
7. Германия – 13
8. Израиль – 12
9. Франция – 11
10. Южная Корея – 8