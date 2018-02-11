Россияне — третьи в командном турнире на ОИ после короткого танца

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Российские фигуристы идут на третьем месте в командном турнире на Олимпийских играх в Пхенчхане после короткого танца.

В воскресенье Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев показали третий результат, получив 74,76 балла. Первое место заняли канадцы Тесса Вирчу и Скотт Мойр, в активе которых 80,51 балла. Вторыми стали американцы Майя и Алекс Шибутани, получившие 75,46 балла.

После короткого танца в активе российской команды стало 21 очко и третье место. Первыми идут канадцы (27 баллов), вторыми — американцы (23).

Командные соревнования в фигурном катании продлятся до 12 февраля.

1. Тесса Вирчу/Скотт Мойр (Канада) — 80,51

2. Майя Шибутани/Алекс Шибутани (США) — 75,46

3. Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьёв (Россия) – 74,76

4. Анна Каппеллини/ Лука Ланотте (Италия) — 72,51

5. Кана Мурамото/Крис Рид (Япония) — 62,15

6. Мари-Жад Лорьо/Ромен Ле Гак (Франция) — 57,94

7. Ван Шиюэ/Лю Синью (Китай) — 56,98

8. Кавита Лоренц/Панайотис Полизоакис (Германия) — 56,88

9. Юра Минь/Александр Гамелин (Южная Корея) — 51,97

10. Адель Танкова/Рональд Зильберберг (Израиль) — 44,61.

Положение после 3 видов из 8:

1. Канада – 27

2. США – 23

3. Россия – 21

4. Япония – 19

5. Италия – 17

6. Китай – 14

7. Германия – 13

8. Израиль – 12

9. Франция – 11

10. Южная Корея – 8