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Олимпиада-2018
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    Решение по участию оправданных россиян в ОИ будет принято в ближайшие 2 дня

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    Томас Бах
    На фото:Томас Бах
    Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал, когда будет принято решение по допуску российских спортсменов, оправданных Спортивным арбитражным судом (CAS), до участия в Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане.

    Ранее CAS полностью удовлетворил апелляции 28 российских атлетов на решение МОК об их пожизненном отстранении от Олимпиад и аннулировании результатов с Игр в Сочи. Санкции с этих атлетов сняты, их результаты, показанные на Олимпиаде-2014, восстановлены.

    «Мы надеемся, что комиссия МОК под руководством Валери Фурнейрон рассмотрит вопрос приглашения этих спортсменов в кратчайшие сроки. Хотя мы еще не получили мотивировочную часть вердикта CAS. Я думаю, что итоговое решение будет озвучено в ближайшие пару дней», — цитирует Баха «Чемпионат».

    «Решение CAS стало для МОК неожиданным и разочаровывающим. Судебная панель еще на довела до МОК мотивировочную часть решения, это произойдет только в конце февраля. Это расстраивает, потому что у МОК нет возможности ознакомиться с причинами такого вердикта арбитров. МОК полностью не удовлетворен решением CAS. Это решение показывает необходимость в реформах CAS, в том числе в руководстве органа», — добавил функционер.

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